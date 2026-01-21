Por quinto año consecutivo, suman más de 300 periodistas encarcelados en el mundo al cierre de 2025

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) dio a conocer que al cierre del pasado 2025, sumaron un total de 330 reporteros y comunicólogos encarcelados en países de todo el mundo por la simple razón de ejercer su labor de investigación sobre hechos de relevancia local e internacional.

De acuerdo con el reporte publicado por la misma CPJ este miércoles 21 de enero, con las cifras registradas al cierre del 2025 suman ya cinco años consecutivos con más de 300 periodistas tras las rejas, destacando casos como los registrados en China, Israel, Birmania y Rusia.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuántos periodistas siguen encarcelados al cierre del 2025?

Según el análisis publicado, la CPJ contabilizó y documentó un total de 330 periodistas encarcelados hasta el pasado 1 de diciembre de 2025, lo cual representa la tercera cifra más alta desde que este comité comenzó a llevar los registros desde 1992.

Por otro lado, se señaló que periodistas están siendo detenidos “en condiciones crueles y que ponen en riesgo su vida”, esto luego de que se documentaran informes sobre los malos tratos y abusos que sufren los comunicólogos en prisiones de todo el mundo.

“Autocracias y democracias por igual están encarcelando periodistas para sofocar la disidencia y silenciar el periodismo independiente”, señaló Jodie Ginsberg, directora ejecutiva del CPJ.

México, el país más peligroso de América Latina para los periodistas, según Reporteros Sin Fronteras México se ubicó en el lugar 124 de 180 países y territorios en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, con lo que perdió tres lugares respecto a la lista de 2024. 02 mayo, 2025

Países que más persiguen a periodistas por sus labores de investigación

De acuerdo con el informe publicado por el comité, al menos el 20% de los periodistas encarcelados han denunciado ser víctimas de tortura o golpizas al interior de prisión. En ese sentido, el CPK determinó que la mayor incidencia de estos casos se han registrado en Irán, Israel y Egipto.

Entre los países que destacan en el informe del comité por su persecución contra periodistas, están China, Bielorrusa, Azerbaiyán, Etiopía, Venezuela, Guatemala y Nicaragua, sin embargo se destaca que los casos más críticos y de importancia se registran principalmente en el continente asiático y el africano.

Casos más sonados de periodistas encarcelados en 2025

Vale la pena mencionar que entre los casos más sonados de periodistas que fueron encarcelados está el de la reportera palestina Farah Abu Ayash, quien permanece detenida en Israel sin cargos formales, así como el del reportero chino Dong Yuyu, el cual fue condenado a siete años de prisión por delitos de espionaje.

Exigen alto al acoso y amenazas contra Vanguardia y su director por ataques a la libertad de prensa

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.