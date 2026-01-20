EUA activa “muro eléctrico” en sus ríos para eliminar amenaza procedente de Asia

El Ejército de Ingenieros de Estados Unidos (USACE), científicos y miembros de agencias federales, refuerzan una especie de "muro eléctrico" y otras defensas en ríos y canales clave para detener el avance de la carpa asiática, una especie de peces invasora que podría transformar drásticamente los ecosistemas de los Grandes Lagos y los cursos de agua interiores.

Esta medida en los ríos no es algo nuevo, sino parte de una estrategia de décadas para proteger la biodiversidad y las economías vinculadas al agua limpia y a la pesca recreativa e industrial.

Los Grandes Lagos albergan una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo, por lo que cualquier cambio en su estado podría generar impactos tanto ambientales como sociales. Esto explica la amplitud de las medidas adoptadas.

¿Dónde se encuentra y cómo funciona el "muro eléctrico" de Estados Unidos?

La barrera genera un campo eléctrico dentro del Chicago Sanitary and Ship Canal, un corredor artificial que conecta la cuenca del Mississippi con la del lago Michigan. Este campo energético en el agua evita que los animales naden hacia esas aguas.

El sistema crea una zona que resulta desagradable para el pez y lo empuja a retroceder o desviarse, en lugar de electrocutarlo de forma directa. Por eso la estrategia no se vende como una solución definitiva, sino como contención. La intención no es eliminar a la especie, sino frenar su expansión y disponer de margen de acción ante un riesgo que aún persiste.

Algunas de las acciones adicionales para controlar a las carpas asiáticas incluyen pantallas en compuertas, barreras sonoras y sistemas de burbujas.

Carpa asiática, especie invasora

La carpa asiática es una especie invasora grave en Estados Unidos, fue introducida en los años 70 en los estados del sur, escapó y ahora compite con peces nativos, amenaza los Grandes Lagos, y su control incluye barreras eléctricas, el relanzamiento como "Copi" (pescado gourmet) y estrategias tecnológicas para proteger el ecosistema acuático del país norteamericano.

Origen e introducción:



Asia: Originarias de Asia oriental, se introdujeron en el sur de EUA en los años 70 para controlar algas en granjas acuícolas.

Escape: Escaparon al río Mississippi y se propagaron, amenazando los Grandes Lagos

Impacto ecológico:



Competencia: Son voraces, filtran grandes cantidades de zooplancton, compitiendo directamente con peces nativos por alimento y espacio

Amenaza a los Lagos: Su expansión hacia los Grandes Lagos (Michigan, Superior, etc.) podría transformar drásticamente ecosistemas vitales

Especies de carpa asiática: Incluyen la carpa cabezona, plateada, herbívora y negra, cada una con dietas y efectos distintos.

Estrategias de control:



Barreras físicas y eléctricas: Se han construido barreras eléctricas en el Chicago Sanitary and Ship Canal para impedir su paso a los Grandes Lagos.

Campañas "Copi": Se promueve su consumo como pescado gourmet ("Copi") para reducir su población de forma sostenible.

