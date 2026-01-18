Estuvimos equivocados durante 70 años: Científicos derriban un mito histórico a través de un sorprendente hallazgo arqueológico

Durante más de siete décadas, dos huesos guardados en el Museo del Norte de la Universidad de Alaska fueron considerados reliquias de un mamut lanudo, uno de los gigantes prehistóricos que alguna vez vagaron por las estepas heladas del norte. De todos modos, un reciente hallazgo científico cambia lo que se creía.

Un estudio ha demostrado que no eran de mamut… sino de ballena. Y eso plantea una pregunta tan intrigante como desconcertante: ¿cómo llegaron restos de animales marinos a casi 400 kilómetros del océano?

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Un hallazgo arqueológico que derrumbó el mito: eran huesos de ballena

El hallazgo surgió en 2022, dentro del proyecto Adopt a Mammoth, una iniciativa que busca datar con precisión los fósiles de mamut para determinar cuándo desapareció esta especie en Alaska continental. Al aplicar técnicas modernas de datación por radiocarbono a los huesos recolectados en 1951 por el naturalista Otto Geist, los científicos se llevaron una sorpresa: tenían entre 1,900 y 2,700 años de antigüedad.

Imagen ilustrativa de una ballena.

Sin embargo, los mamuts lanudos se extinguieron en el continente hace unos 13,000 años y solo pequeñas poblaciones aisladas sobrevivieron en islas hasta hace 4,000 años. Ante este resultado inesperado, el equipo liderado por Matthew Wooller, de la Universidad de Alaska Fairbanks, decidió investigar más a fondo.

Mediante análisis de isótopos de nitrógeno y estudios de ADN antiguo, confirmaron que los huesos pertenecían a dos especies distintas: la ballena minke común y la ballena franca del Pacífico Norte. Ambas son cetáceos marinos, lo que descarta cualquier posibilidad de que fueran mamuts.

¿Cómo explicar entonces la presencia de ballenas en el interior de Alaska?

Los investigadores evaluaron varias hipótesis:



Que las ballenas nadaran río arriba: descartada, pues los cursos de agua cercanos al sitio del hallazgo (Dome City) son demasiado pequeños incluso para crías.

Que depredadores como osos o lobos arrastraran los huesos: poco probable, dada la distancia y el tamaño de los restos.

Que pueblos prehistóricos los transportaran: posible, ya que los huesos de ballena eran valorados como materia prima para herramientas o recipientes, aunque estos ejemplares no muestran señales de modificación.

Un error de etiquetado en el museo: la explicación más plausible. Otto Geist recolectó fósiles tanto en zonas costeras —como la bahía de Norton— como en el interior. Es muy posible que, al registrarlos en 1951, se mezclaran los datos de procedencia.

“Me gusta imaginar a un comerciante ancestral llevando esos huesos desde la costa”, dijo Wooller. “Pero la verdad es que probablemente fue un simple error humano”.

Este caso ilustra cómo la ciencia, con herramientas modernas, sigue corrigiendo errores del pasado. Y también cómo, detrás de cada etiqueta en un museo, puede esconderse una historia completamente distinta a la que creíamos conocer.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.