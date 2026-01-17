Fuerzas estadounidenses abaten a líder de Al Qaeda ligado a emboscada en Siria en 2025

Una tercera ronda de ataques de represalia por parte de Estados Unidos en Siria resultó en la muerte de un líder afiliado a Al Qaeda, quiesn tenía un vínculo directo con el miembro del Estado Islámico responsable de la emboscada del mes pasado que mató a dos soldados estadounidenses y un intérprete civil estadounidense en el país.

El Comando Central (CENTCOM) anunció que el ataque en el noroeste de Siria del viernes mató a Bilal Hasan al-Jasim, a quien, según afirman, era "un experimentado líder terrorista que planeaba atentados y estaba directamente relacionado" con el ataque del 13 de diciembre que mató al sargento Edgar Brian Torres-Tovar, al sargento William Nathaniel Howard y al intérprete civil Ayad Mansoor Sakat.

"La muerte de un agente terrorista vinculado a la muerte de tres estadounidenses demuestra nuestra determinación de perseguir a los terroristas que atacan a nuestras fuerzas", declaró el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM. "No hay lugar seguro para quienes llevan a cabo, planean o inspiran ataques contra ciudadanos estadounidenses y nuestros combatientes. Los encontraremos".

Fue el último ataque como parte de una operación más amplia ordenada por el presidente Donald Trump tras la emboscada de los estadounidenses contra los "matones de ISIS" que intentaban reagruparse tras el derrocamiento del líder autocrático Bashar Assad hace un año.

El presidente republicano enfatizó que Siria luchaba junto a las tropas estadounidenses, ya que el ejército estadounidense está ampliando su cooperación con las fuerzas de seguridad como parte de una coalición que combate al grupo militante. Añadió entonces que el presidente sirio Ahmad al-Sharaa estaba "extremadamente enojado y perturbado por este ataque".

El CENTCOM dijo que la operación, denominada "Hawkeye Strike", ha dado como resultado que Estados Unidos y socios como Jordania y Siria ataquen más de 100 objetivos de infraestructura y sitios de armas del Estado Islámico.

