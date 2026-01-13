Abren vacantes para trabajo agrícola en Estados Unidos con sueldo de 35 mil pesos mensuales

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que abrió una vacante de trabajo dirigida a jornaleros agrícolas mexicanos interesados en laborar en una granja de Estados Unidos, con un salario mensual neto de 35 mil pesos y contratación formal temporal.

La oferta fue publicada el 9 de enero de 2026 y estará vigente hasta el 25 de enero, por lo que las personas interesadas deberán postularse dentro de ese periodo. Esta vacante forma parte de los mecanismos que buscan facilitar oportunidades de empleo formal en el sector agrícola internacional, con ayuda del Gobierno.

Requisitos para este trabajo en Estados Unidos

Para poder ser considerado en la convocatoria, los candidatos deben cumplir con una serie de requisitos y contar con un perfil específico, de acuerdo con la descripción oficial. Algunos puntos clave son:



Estudios: Tener al menos la primaria terminada

Experiencia de 1 a 2 años como jornalero agrícola , con conocimientos en actividades de de campo

, con conocimientos en actividades de de campo Conocimientos específicos en cosecha de tomate, limpieza del campo, colocación y retiro de estacas, y operación de sistemas de riego.

limpieza del campo, colocación y retiro de estacas, y operación de sistemas de riego. Manejo de herramientas agrícolas como horcas , azadas , rastrillos y picos

agrícolas como , , rastrillos y picos Disponibilidad para viajar y permanecer en Estados Unidos

Cabe destacar que no pide tener dominio del idioma inglés, a diferencia de otras vacantes similares.

¿Cómo aplicar al trabajo agrícola en Estados Unidos?

El proceso de selección consta de varias etapas y permite que interesados de diferentes regiones del país puedan participar sin necesidad de acudir físicamente a una oficina.



Registrarse en el Portal del Empleo del gobierno federal . Postularse directamente a la vacante disponible antes de que concluya el periodo de recepción de solicitudes (25 de enero de 2026). En caso de ser considerados aptos, personal del Servicio Nacional del Empleo realizará una revisión documental. Si la documentación está completa y en orden, se agenda una entrevista virtual como parte del proceso de selección.

La vacante ofrece contrato por tiempo determinado, transporte y acceso a seguridad social pública, lo que garantiza condiciones laborales formales durante la estancia en Estados Unidos.

