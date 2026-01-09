Trump anuncia ataques “por tierra” a cárteles y afirma que “gobiernan México”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que están por iniciar ataques terrestres contra carteles del narcotráfico, que según afirmó "están dirigiendo México".

"Vamos a empezar a atacar en tierra en lo que se refiere a los carteles", aseguró el republicano en una entrevista con la cadena Fox News.

Sus declaraciones se producen menos de una semana después de que Washington ejecutara un dispositivo para capturar en Venezuela al presidente Nicolás Maduro y traerlo ante un Tribunal Federal en Nueva York para juzgarlo por "narcoterrorismo".

"Los carteles están dirigiendo México. Es muy muy triste de ver y darse cuenta de lo que ha pasado en ese país. Pero los carteles lo están dirigiendo y están matando a 250 mil o 300 mil personas en nuestro país cada año", añadió.

Críticas al control de los carteles en México

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha dicho que combatirá con mano dura el tráfico de estupefacientes, especialmente el de fentanilo procedente de México y se ha ofrecido a enviar al Ejército estadounidense para atacar al narcotráfico.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha declinado estas propuestas argumentando que México es un país soberano y que su Ejecutivo apuesta por una solución pacífica.

El pasado domingo, Trump alabó a su homóloga mexicana pero consideró que la mandataria "está preocupada" y "tiene un poco de miedo sobre los carteles controlando México".

"Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los carteles son muy fuertes en México", dijo el magnate neoyorquino un día después de la operación para apresar a Maduro.

Trump y su gabinete han insistido en los últimos días en que Washington no dudará en usar su poderío militar para defender su seguridad nacional, la cual considera amenazada por los carteles mexicanos.

