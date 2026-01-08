Venezuela libera a presos políticos tras captura de Maduro, entre ellos cinco españoles

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció el jueves que un "número importante" de venezolanos y extranjeros serán excarcelados en las próximas horas.

Las excarcelaciones, una exigencia reiterada de la oposición, son un "gesto de paz", señaló Rodríguez, añadiendo que la acción fue unilateral y no consensuada con ninguna otra parte.

"Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento", dijo Rodríguez en declaraciones a la prensa en las instalaciones de la Asamblea Nacional.

¿Cuántos presos políticos hay en Venezuela?

Foro Penal, un importante grupo local de derechos humanos, estima que hay 863 presos políticos en el país, entre ellos figuras políticas, activistas de derechos humanos, manifestantes arrestados tras las controvertidas elecciones de 2024 y periodistas.

Esta cifra incluye al menos a 86 extranjeros, algunos de los cuales enfrentan cargos penales, procedentes de Estados Unidos, España y otros países.

"Considérese este gesto del gobierno bolivariano (…) como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra República continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad", destacó.

Rodríguez, que no dio los nombres de las personas que serían excarceladas, agradeció al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva y al gobierno de Qatar.

El movimiento de la principal líder opositora, María Corina Machado, así como otras figuras de la oposición y grupos de derechos humanos, han exigido la liberación de los presos políticos desde la captura de Maduro por parte de Estados Unidos.

Venezuela libera a cinco presos españoles

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España informó que cinco connacionales ya fueron liberados en Venezuela. Se trata de los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, el canario Miguel Moreno y el valenciano Ernesto Gorbe. Además, hay una ciudadana con doble nacionalidad.

Se trata de las primeras excarcelaciones bajo el interinato de Delcy Rodríguez, que asumió funciones de manera temporal tras una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero en la que capturó al mandatario depuesto Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Ambos se encuentran en Nueva York, donde se enfrentan a la justicia por varios cargos, incluido narcotráfico.

