Ciclogénesis explosiva, el fenómeno que pone en alerta a Europa y que puede costar vidas

El invierno en Europa ha sido mucho más severo de lo que se imaginaba. Las temperaturas bajo cero se hicieron muy comunes y con ellas, nieve, placas de hielo y el cierre de actividades cotidianas como algunos comercios y escuelas. Por si fuera poco, los servicios meteorológicos de Europa han alertado por una posible ciclogénesis explosiva que llegaría muy pronto.

Específicamente, Europa sufrirá por la aproximación de una borrasca Goretti, un sistema que incrementará las condiciones extremas del clima y que puede poner en riesgo la vida de las personas si no toman las precauciones adecuadas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué es una ciclogénesis explosiva?

Se trata del fortalecimiento acelerado de una borrasca (fuertes vientos, fuertes lluvias y nevadas intensas). Un proceso que ocurre cuando la presión atmosférica desciende de forma brusca en pocas horas y puede provocar efectos similares a los de los ciclones.

Las ciclogénesis explosivas se forman durante el invierno en el Atlántico Norte y provocan cambios drásticos de temperatura, con situaciones que exigen a los ciudadanos mantenerse en casa, bien abrigados y con calefacción, para no sufrir los efectos del descenso de las temperaturas.

¿Cómo se forma la ciclogénesis explosiva?

Se trata de sistemas de baja presión que se caracterizan por la circulación de vientos alrededor del núcleo central. Si lo hace de manera rápida, libera una gran cantidad de energía atmosférica en poco tiempo y provoca condiciones climáticas extremas que literalmente cambian de un momento a otro.

Por lo pronto, con la llegada de la borrasca Goretti a Europa, hay alerta por las ráfagas de viento que serán más violentas de lo usual, así como las constantes lluvias que dejará a su paso, con posibles nevadas intensas en algunos puntos.

🌀💥 La borrasca #Goretti se va a desarrollar en el Atlántico Norte y sufrirá un proceso de rápida profundización conocido como ciclogénesis explosiva.



🗺️ Como se puede apreciar su centro no pasa por España ero el norte sí caerá dentro del radio de acción de sus frentes… pic.twitter.com/Tlcmwj2qSs — Meteored España (@MeteoredES) January 7, 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.