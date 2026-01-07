EUA incauta buques petroleros en el Atlántico y Caribe; uno era ruso

Estados Unidos informó este miércoles 7 de enero que durante operativos realizados en el Atlántico Norte y en el Caribe incautaron dos buques petroleros , uno de ellos ruso.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

EUA incauta buques petroleros

Pete Hegseth, secretario de Guerra indicó que el bloqueo al petróleo venezolano sancionado e ilícito continúa en cualquier parte del mundo.

Los operativos se llevaron a cabo con equipos tácticos de la Guardia Costera y los Departamento de Guerra Justicia y Estado antes del amanecer y según la información tanto el buque cisterna Bella 1 y el buque petrolero Sophia se encontraban atracados en Venezuela o rumbo a ese país.

Estados Unidos señaló que el buque ruso fue interceptado por "violaciones a las sanciones estadounidenses". Mientras que el Ministerio de Transportes de Rusia denunció la intercepción ilegal del petrolero que navegaba con la bandera rusa pues ese hecho contradice la Convención de Naciones Unidas de 1982 sobre la navegación en mar abierto.

El ministerio ruso dijo que el buque Marinera recibió un "permiso temporal" para navegar bajo bandera rusa y exigió que se garantice un trato humano y adecuado a los ciudadanos que iban a bordo del buque y que Estados Unidos no debe obstaculizar su pronto regreso a Rusia.

The blockade of sanctioned and illicit Venezuelan oil remains in FULL EFFECT — anywhere in the world. https://t.co/iTPUWqrFiB — Pete Hegseth (@PeteHegseth) January 7, 2026

Control en la venta de petróleo de Venezuela

Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos anunció que dicho país controlará por tiempo indefinido la venta de petróleo en Venezuela y depositará el dinero de esas transacciones en cuentas controladas por Washington.

EUA incauta petróleo frente a costas de Venezuela

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.