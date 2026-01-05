Arrestan a un hombre por atacar la vivienda del vicepresidente de EUA, JD Vance

La residencia en Cincinnati del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance , fue escenario de un incidente de seguridad durante la madrugada de este lunes 5 de enero, luego de que un hombre irrumpiera en la propiedad y provocara daños materiales, principalmente en las ventanas.

Las autoridades federales confirmaron que el funcionario y su familia no se encontraban en el inmueble al momento de los hechos.

I appreciate everyone's well wishes about the attack at our home. As far as I can tell, a crazy person tried to break in by hammering the windows. I'm grateful to the secret service and the Cincinnati police for responding quickly.



We weren't even home as we had returned… — JD Vance (@JDVance) January 5, 2026

Irrupción durante la madrugada

De acuerdo con información difundida, el incidente ocurrió poco después de la medianoche, cuando personal del Servicio Secreto detectó a un individuo merodeando en el exterior de la vivienda.

En cuestión de minutos, los agentes observaron que el sujeto comenzó a causar destrozos visibles en la propiedad, lo que motivó una intervención inmediata.

El organismo encargado de la protección de altos funcionarios detalló que el hombre de 26 años fue interceptado y detenido sin que se registraran heridos ni enfrentamientos.

La rápida respuesta evitó que el incidente escalara o representara un riesgo mayor para la residencia asociada al vicepresidente estadounidense.

JD Vance y su familia no estaban en la vivienda

El Servicio Secreto confirmó que JD Vance, actual vicepresidente de Estados Unidos —figura que ocupa el segundo cargo más importante del Poder Ejecutivo en ese país—, así como su familia, se encontraban fuera de Ohio en el momento del ataque.

Según se informó, ya habían regresado a Washington, D.C., donde el vicepresidente realiza sus actividades oficiales.

Investigación en curso y coordinación de autoridades

Tras la detención, el Servicio Secreto inició una coordinación con el Departamento de Policía de Cincinnati y con la Fiscalía federal para determinar los cargos que podrían imputarse al sospechoso.

Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles sobre la identidad del hombre ni sobre las razones que lo llevaron a atacar la propiedad.

Las autoridades señalaron que el caso sigue bajo revisión, mientras se analizan las acciones legales correspondientes y se refuerzan los protocolos de seguridad en residencias vinculadas a funcionarios de alto nivel.

Mensaje del vicepresidente tras el incidente

Horas después, JD Vance se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social X, donde agradeció la rápida respuesta del Servicio Secreto y de la policía local.

El vicepresidente señaló que, según su conocimiento, “una persona perturbada intentó entrar golpeando las ventanas con un martillo”.

Asimismo, pidió a los medios de comunicación ser cautelosos con la difusión de imágenes de su vivienda dañada, al señalar que su prioridad es proteger a sus hijos de la exposición mediática derivada de su vida pública.

