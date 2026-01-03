Reino Unido y Francia lanzan ataque aéreo contra Siria; destruyen instalación del Estado Islámico

A través de un comunicado oficial , el Reino Unido informó que, en coordinación con las fuerzas aéreas de Francia, realizaron un ataque a una instalación subterránea del Estado Islámico en las montañas de Siria, a unos kilómetros del antiguo yacimiento de Palmira.

Este bombardeo fue el resultado de los patrullajes realizados por las aeronaves de la Real Fuerza Aérea Británica en Siria, una acción que realizan para prevenir cualquier intento de resurgimiento del movimiento terrorista de Daesh, luego de la derrota militar que tuvo en Bafhuz Fawqani en el 2019.

Reino Unido y Francia confirman ataque a Siria

De acuerdo con los trabajos de investigación ingleses, la zona identificada en Siria era utilizada por el Estado Islámico para almacenar armas y explosivos. Específicamente, sería un punto alejado de cualquier asentamiento civil.

Así, utilizaron los aviones Typhoon FGR4 de la RAF, con el apoyo de un avión cisterna Voyager y con aviones franceses, para realizar un ataque conjunto contra la instalación subterránea durante el sábado 3 de enero.

Utilizaron bombas guiadas Paveway IV para detectar varios túneles de acceso a la instalación y señalan que los primeros indicios apuntan a que "el objetivo fue alcanzado con éxito" y que el ataque no representa un riesgo para la protección civil, sin mencionar que todos los aviones regresaron sanos y salvos.

