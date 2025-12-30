¿Quién fue Tatiana Schlossberg y de qué murió?

Estados Unidos ha quedado conmocionado por la lamentable noticia de la muerte de Tatiana Schlossberg, periodista ambientalista de tan solo 35 años, quien era muy conocida por ser la nieta del expresidente John F. Kennedy .

Su familia confirmó la noticia de su muerte a través de un comunicado emitido por la Fundación de la Biblioteca JFK, reconociendo el legado que dejó, como una influyente voz en una lucha contra el cambio climático y, claro, su conexión con una de las familias más emblemáticas en la historia de la política estadounidense.

¿Quién fue Tatiana Schlossberg?

Tatiana fue hija de Caroline Kennedy, la única hija con vida del expresidente John F. Kennedy Aunque su apellido le pudo haber facilitado un lugar en la política, Tatiana decidió tomar un camino muy diferente y se consagró como periodista ambientalista y escritora.

Trabajó durante años en diferentes proyectos que tenían el objetivo de combatir el cambio climático y la crisis ecológica, siembre buscando influir en las decisiones humanas sobre nuestro planeta.

Nació en 1990 y siempre mantuvo un perfil bajo, alejado de la política, enfocándose en la escritura, el periodismo y el activismo ambiental, algo que le valió para ganarse el reconocimiento de sus lectores y de sus seres queridos.

¿De qué murió Tatiana Schlossberg?

Meses antes de su fallecimiento, la misma Tatiana publicó un ensayo en donde reveló que padecía leucemia mieloide aguda, con una mutación rara. Una enfermedad que afectaba su sangre y la médula ósea.

Tatiana fue diagnosticada poco después del nacimiento de su segunda hija, en mayo del 2024. En su ensayo también reveló que se sometió a quimioterapias intensivas e incluso a un trasplante de médula ósea, pero el cáncer volvió a aparecer meses después.

"Intento vivir y estar en ellos (sus hijos). Estar en el presente es más difícil de lo que parece, así que dejo que los recuerdos vengan y se vayan", escribió.

BOSTON (AP) — Environmental journalist Tatiana Schlossberg, granddaughter of late President John F. Kennedy, has died, family says. pic.twitter.com/z50Glr2qtg — philip lewis (@Phil_Lewis_) December 30, 2025

