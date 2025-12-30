Choque de trenes deja al menos un muerto y 30 heridos; iban rumbo a Machu Picchu, en Perú

Un fuerte choque entre dos trenes que transportaban turistas hacia la ciudadela inca de Machu Picchu, en el sur de Perú , dejó una persona muerta y alrededor de 30 heridos, según informó la policía de la región de Cusco.

El accidente ocurrió aproximadamente a la 1:20 de la tarde, en el sector Pampacahua, kilómetro 98 de la vía férrea que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu, una de las rutas turísticas más transitadas de Perú y de toda Sudamérica.

Víctima y heridos por el accidente de trenes en Perú

La persona fallecida fue identificada como Roberto Cárdenas Loayza, maquinista de uno de los trenes involucrados, según informó la Policía Nacional del Perú (PNP) a los medios locales.

Entre los heridos se encuentran turistas nacionales y extranjeros, quienes fueron trasladados a centros médicos cercanos en Cusco para atención de emergencia. Varias de las personas lesionadas presentaban golpes y cortes por el impacto entre ambas unidades.

Testimonios y videos difundidos en redes sociales muestran los daños que sufrieron los trenes por chocar de frente, además de que las imágenes de los pasajeros sentados junto a la vía se han hecho virales.

¿Cómo fue el accidente en Machu Picchu?

Los reportes locales señalan que los trenes pertenecían a las empresas PeruRail e Inca Rail, dos compañías que tienen los derechos de operación de servicios ferroviarios en la ruta de Machu Picchu, bajo la concesión de Ferrocarril Transandino (FTSA).

Sin embargo, el accidente ocurrió en un tramo donde solo existe una vía férrea para ambos sentidos, lo que exige una coordinación precisa entre las unidades. Aunque todavía no han revelado los motivos del accidente, es claro que hubo una enorme falla en la logística y en la comunicación de las empresas para transitar por la zona.

