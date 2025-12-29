Zelenski anuncia acuerdo con Trump; EUA respaldará la seguridad de Ucrania por 15 años

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski , informó que Estados Unidos ofreció a su país garantías de seguridad “sólidas” por un periodo inicial de 15 años, con posibilidad de prórroga, luego de una reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump.

El anuncio se da en un momento clave del conflicto entre Ucrania y Rusia , una guerra que, según Kiev, se ha extendido de distintas formas desde hace más de una década.

Zelenski explicó que este acuerdo representa uno de los avances más relevantes en los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra y garantizar la estabilidad futura de su país.

What did we achieve during our meeting with President Trump?



The President of the United States confirmed strong security guarantees. He confirmed the details that had been developed up to this point by our negotiating teams regarding these security guarantees, and he confirmed… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2025

¿Qué son las garantías de seguridad?

Las garantías de seguridad son compromisos políticos y militares mediante los cuales un país o un grupo de países se comprometen a respaldar a otro ante posibles agresiones.

En este caso, Estados Unidos confirmó que el esquema trabajado por los equipos negociadores será sometido a votación en el Congreso estadounidense, lo que le daría un peso legal y político considerable.

Zelenski reveló que solicitó a Trump que estas garantías no se limitaran a 15 años.

“Queremos pensar en 30, 40 o incluso 50 años”, señaló el mandatario ucraniano, argumentando que el conflicto con Rusia no es reciente, sino una confrontación prolongada que requiere compromisos a largo plazo. Trump, dijo, se comprometió a analizar esa posibilidad.

Apoyo económico para la reconstrucción del país

Además del aspecto militar, ambos presidentes abordaron un paquete económico para la reconstrucción de Ucrania una vez que termine la guerra.

Este plan contempla la entrada de empresas estadounidenses, condiciones especiales para el desarrollo económico del país europeo y la eventual creación de un acuerdo de libre comercio entre Ucrania y Estados Unidos.

Para Ucrania, devastada por años de combates, este respaldo económico es clave para reconstruir infraestructura, reactivar su economía y generar empleos tras el conflicto.

Diálogo con Rusia, pero con condiciones

Zelenski también se mostró dispuesto a reunirse con Rusia, aunque dejó claro que esto solo ocurrirá si antes Estados Unidos y los líderes europeos acuerdan el marco de paz propuesto por Kiev.

Ucrania busca que las garantías de seguridad entren en vigor desde el momento en que se firme un eventual acuerdo de paz.

El mandatario añadió que su gobierno levantaría la ley marcial —una medida de emergencia que restringe ciertas libertades— únicamente cuando termine la guerra y se cuente con garantías internacionales firmes.

🌍🔥 Putin vuelve a tensar la cuerda en la guerra: el presidente ruso advirtió que tomará más territorio en Ucrania “por la fuerza” si Kiev y líderes europeos rechazan negociar un acuerdo de paz. Incluso lanzó insultos contra sus opositores y aseguró que Rusia avanzará “por la… pic.twitter.com/Cm3KeXw45F — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 20, 2025

Respaldo europeo

En paralelo, el primer ministro británico, Keir Starmer, sostuvo conversaciones con Trump, Zelenski y otros líderes europeos. De acuerdo con Downing Street, coincidieron en la necesidad de alcanzar una paz “justa y duradera” y subrayaron la urgencia de poner fin a la guerra lo antes posible.

Las próximas reuniones entre aliados europeos, previstas para inicios de enero, serán clave para definir el rumbo de las negociaciones y el futuro del conflicto en Europa del Este.

Llamada de Trump y Putin

Posteriormente, Trump y Putin sostuvieron una conversación sobre el conflicto Rusia-Ucrania, misma que fue calificada como "positiva" por la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt .

Asimismo, se espera que el presidente de Estados Unidos emita alguna declaración.

