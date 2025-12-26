Apuñalamiento masivo y ataque con químicos en fábrica de Japón deja varios heridos

Al menos 14 personas resultaron heridas este viernes en una fábrica ubicada en el centro de Japón, donde un hombre también roció un líquido desconocido, informaron autoridades.

Tomoharu Sugiyama, jefe del departamento de bomberos de Mishima, en la región de Shizuoka, indicó que "catorce personas fueron trasladadas por los servicios de emergencia" tras el ataque. La alerta llegó alrededor de las 16:30 locales (07:30 GMT), cuando se reportó que varias personas habían sido apuñaladas y que se había utilizado un líquido en aerosol.

Detenido por ataque en Japón

La policía arrestó a un hombre, de unos 30 años y vinculado a la fábrica de caucho, bajo sospecha de intento de asesinato. Según medios locales, el sospechoso llevaba una máscara de gas y estaba armado con un cuchillo.

Se desconoce la gravedad exacta de las heridas, aunque NHK informó que todas las víctimas permanecen conscientes. Al menos seis de ellas fueron trasladadas al hospital.

La fábrica de Mishima pertenece a Yokohama Rubber Co., empresa que fabrica neumáticos para camiones y autobuses.

Aunque Japón es conocido por su baja tasa de criminalidad y estrictas leyes de armas, ataques con cuchillo y otros hechos violentos ocurren de manera ocasional. Entre ellos destaca el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe en 2022, así como una serie de ataques de 2023 que resultaron en la condena a muerte de un hombre por la muerte de cuatro personas, incluidos dos policías.

