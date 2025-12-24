Sismo de magnitud 6.0 mueve edificios en Taiwán; potente temblor es grabado

Un fuerte sismo de magnitud 6.0 sacudió Taiwán hoy 24 de diciembre, a pocos días de que comiencen las fiestas decembrinas y termine el 2025. El potente temblor fue captado por cámaras de vigilancia y los videos rápidamente se viralizaron.

Según la Administración Meteorológica Central de Taiwán, el epicentro fue el condado costero de Taitung, al sureste de la isla. Tuvo una profundidad de 11,9 kilómetros, lo que provocó que se sintiera bastante fuerte.

Taiwan: M6.0 earthquake hit Dec 24, 2025 at 09:47 UTC (17:47 local), depth ~12 km, per USGS. Epicenter near SE Taiwan (82 km ESE of Yujing). #地震 #sismo #deprem



Tremors felt across parts of the island.

📹mynameisushio, willripleyCNN pic.twitter.com/6xeBXBA7zo — GeoTechWar (@geotechwar) December 24, 2025

Así fue como el sismo azotó Taiwán

El Centro de Redes Sismológicas de China (CENC, por sus siglas en inglés) señaló que el sino se presentó a las 17:47 horas de este miércoles y fue lo suficiente potente para mover estructuras en Taipéi, la capital.

Por otra parte, el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo (EMSC), organización científica, mostró el punto exacto en donde se registró el movimiento telúrico, que ha sido catalogado como de los más fuertes reportados en este año.

|CSEM EMSC

