Lo más “inteligente” para Maduro sería dejar el poder: nueva advertencia de Trump contra la dictadura en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que Nicolás Maduro sería "inteligente" si eligiera dejar el poder y le advirtió que si "se hace el fuerte" será "la última vez" que lo haga.

Al ser preguntado en una rueda de prensa en su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida) sobre si la estrategia de Estados Unidos es derrocar la dictadura en Venezuela, Trump respondió: "Creo que probablemente sí. No puedo asegurarlo. Eso depende de él. De lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente si lo hiciera. Pero ya lo averiguaremos".

Al ser cuestionado sobre por qué Maduro debería tomarse en serio la amenaza de que Estados Unidos atacaría "pronto" dentro del territorio venezolano, el republicano advirtió que habría consecuencias si el mandatario venezolano "se hace el duro".

Drogas y petróleo, los asuntos de Trump y Maduro

Reiteró, sin presentar pruebas, su acusación de que el gobierno de Maduro está inundando a Estados Unidos de drogas y criminales provenientes de las cárceles venezolanas.

Sus declaraciones se producen en medio del incremento de la tensión con Caracas por la orden de Trump de bloquear la entrada y salida de Venezuela de buques petroleros sancionados por el gobierno estadounidense.

Indicó que Estados Unidos se quedará con los 1,9 millones de barriles de petróleo del buque confiscado el pasado 10 de diciembre. "Nos lo quedaremos. Puede que nos lo quedemos, lo vendamos o lo mantengamos en nuestras reservas estratégicas. Nos lo quedaremos y los buques también".

También, afirmó que ha hablado con compañías petroleras estadounidenses sobre Venezuela, aunque no dio más detalles al respecto.

Hasta ahora, el objetivo oficial de la estrategia del gobierno estadounidense hacia Venezuela es frenar el narcotráfico y recuperar los "derechos petroleros" de las empresas estadounidenses, pero no habla abiertamente de deponer a Maduro.

