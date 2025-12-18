Trump firma orden para reclasificar la marihuana como sustancia controlada

Este jueves 18 de diciembre, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que se encarga de reclasificar el uso de la marihuana en Estados Unidos, reconociendo y mejorando su aplicación médica.

El cannabis estaba clasificado en la Lista I de la Ley de Sustancias Controladas (CSA) de Estados Unidos, en la misma categoría que la heroína y el LSD desde 1970; ahora, será reclasificada a la Lista III, facilitando que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) pueda estudiarla con fines medicinales, abriendo su uso medicinal para que pueda llegar a más personas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Trump firma orden ejecutiva para reclasificar la marihuana

Entre los objetivos que publicó el gobierno estadounidense al impulsar esta medida se encuentra que ahora más ciudadanos podrán beneficiarse de los productos de CBD, de una manera segura y regulada, al mismo tiempo de restringir su venta en productos que pueden representar graves riesgos para la salud.

De igual manera, los departamentos de investigación deberán comenzar a desarrollar métodos y modelos de investigación que permitan mejorar el acceso a productos cannabinoides apegados a la ley federal.

¿Qué significa esta reclasificación para el uso de la marihuana en Estados Unidos?

Anteriormente, la marihuana estaba considerada como una sustancia que no tenía ningún uso médico aceptable. Con su reclasificación, más de 30 mil profesionales de la salud contarán con licencia para recomendar este producto como uso medicinal, alcanzando a más de 6 millones de pacientes.

La FDA promovió esta decisión luego de analizar el panorama del uso médico de la marihuana, específicamente, en su uso para tratar el dolor crónico; sin embargo, la falta de investigación representa un riesgo para los pacientes, por lo que será tarea del gobierno profundizar en la misma.

🚨#AlertaADN



El presidente Trump (@POTUS) firmó una orden ejecutiva para reclasificar a la marihuana como una sustancia controlada con usos médicos legítimos pic.twitter.com/Ajt7aCXVzC — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 18, 2025

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.