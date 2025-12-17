Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emite mensaje desde la Casa Blanca

La tarde del 17 de diciembre de 2025 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump se dirigió a sus connacionales y al mundo en un mensaje transmitido vía redes sociales. El mandatario la situación que su gobierno vive con los ciudadanos de su país.

Presidente Trump: Venezuela está completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de América del Sur. Esta fuerza solo seguirá creciendo, y la conmoción para ellos será como nada que hayan visto antes, hasta que devuelvan a los Estados Unidos de América todo… pic.twitter.com/iE0HLU3pPq — USA en Español (@USAenEspanol) December 17, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué dijo Donald Trump en su mensaje del 17 de diciembre?

El mensaje de Donald Trump se da después de haberse anunciado que ordenó el “bloqueo total de los petroleros sancionados” que entren y salgan de Venezuela. En este marco ha declarado en varias ocasiones que el narcotráfico en Venezuela es un enemigo para su país y que el régimen de Maduro los protege. Además el actual mandatario de los Estados Unidos dejó de reconocer a Maduro como presidente de Venezuela tras las polémicas elecciones de 2018, reconociendo en su lugar a Juan Guaidó.

Donald Trump inició su mensaje a la nación recordando el sistema en el que se encontraba Estados Unidos durante la administración de Joe Biden. Hablando de políticas que desataron caos en su país. A esto explicó que sus acciones han logrado en un año cambiar a Estados Unidos, entre las que se ha diezmado a los cárteles de las drogas.

Después de años históricos de merma, hemos aumentado el ingreso que las familias pueden llevar a casa.

El mandatario también enlistó una serie de acciones en beneficio de la gente de su país para 2026 y dio a conocer varias propuestas que llevará a cabo el año entrante.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.