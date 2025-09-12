Sismo de 7.4 sacude costa de Kamchatka, Rusia; activan alertas por posibles olas peligrosas

Este viernes 12 de septiembre, un potente sismo de magnitud 7.4 se registró cerca de la costa este de la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia.

El epicentro se localizó a 111 kilómetros al este de Petropavlovsk-Kamchatsky, la ciudad más cercana, a una profundidad de 39,5 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Alertas de Tsunami y evaluación de daños

Tras el sismo, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió una advertencia por posibles olas “peligrosas” a lo largo de las costas dentro de los 300 kilómetros del epicentro.

Sin embargo, tras una evaluación más detallada, se determinó que no existía una amenaza significativa para Hawai’i ni para otras regiones del Pacífico.

Afortunadamente, no se han reportado víctimas fatales ni daños materiales importantes en la zona afectada. Las autoridades locales continúan monitoreando la situación y evaluando posibles réplicas o efectos secundarios del sismo.

Actividad sísmica en Rusia

La península de Kamchatka se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una región conocida por su alta actividad sísmica y volcánica. Este evento sigue a una serie de terremotos ocurridos en julio de 2025, siendo el más fuerte de ellos también de magnitud 7.4.

En total, se han registrado más de dos mil réplicas, aunque la mayoría de ellas han sido de baja magnitud,

Las autoridades locales han instado a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y a seguir las recomendaciones de seguridad en caso de réplicas. Se recomienda evitar áreas costeras hasta que se confirme que no existe riesgo de tsunami y estar atentos a posibles alertas adicionales.

