Genaro García Luna obtiene prórroga para apelar su sentencia por narcotráfico

Una Corte Federal en el estado de Nueva York, Estados Unidos, otorgó una prórroga de 90 días a los abogados de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México durante el gobierno de Felipe Calderón, para que preparen y presenten la apelación de su sentencia de 38 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.

El tribunal también solicitó al Buró Federal de Prisiones poner fin al aislamiento e incomunicación en el que, de acuerdo con los abogados de García Luna, ha estado desde principios de este año.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cuándo será la apelación de García Luna?

El 21 de agosto de 2025, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, presidida por la jueza Alison Nathan, aprobó que la nueva fecha límite para presentar los alegatos se posponga hasta el 18 de diciembre.

El apelante solicita una prórroga de 90 días, hasta el 18 de diciembre de 2025, para presentar el escrito inicial y una orden que instruya a la Oficina de Prisiones a otorgar a la defensa acceso regular al apelante mediante llamadas legales programadas regularmente y visitas presenciales. POR LA PRESENTE SE ORDENA que la moción queda CONCEDIDA -se indica en el oficio judicial.

Esta es la tercera vez que se concede una prórroga de 90 días a García Luna, pero la primera vez que la Corte también ordena a las autoridades penitenciarias que garanticen una comunicación regular entre el exfuncionario y sus abogados.

Abogados de García Luna denuncian maltrato “extremo”

Lo anterior luego de que en dos cartas presentadas ante la corte de apelaciones por su abogados Valerie A. Gotlib y Cesar de Castro, señalaron que durante el tiempo que García Luna pasó en la cárcel de USP Lee, en Virginia, estuvo en la unidad de aislamiento, “reservada para quienes violan las reglas, aunque nunca recibió sanciones disciplinarias”.

“En esas condiciones no podía ducharse, afeitarse, ni comer con cubiertos; únicamente le proporcionaron ropa interior”, asegura el escrito, en el que precisa que perdió 17 kilos.

Indicó que desde diciembre de 2024, el exfuncionario tampoco tuvo acceso a ninguno de sus materiales legales.

“Tras decenas de intentos infructuosos”, los abogados pudieron hablar por primera vez desde enero de 2025 con su defendido el 31 de julio, lo que ha hecho imposible coordinar la integración y presentación de los argumentos de la apelación.

¿En qué cárcel está Genaro García Luna?

Genaro García Luna actualmente está recluido en la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence , en Colorado, Estados Unidos. Esta cárcel es conocida como la “Alcatraz de las Montañas Rocosas” y alberga a algunos de los criminales más peligrosos, incluido Joaquín “El Chapo” Guzmán. García Luna fue trasladado a esta prisión tras ser condenado en octubre de 2024 a 38 años y ocho meses de prisión tras ser hallado culpable de proteger al cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.