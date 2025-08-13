inklusion.png Sitio accesible
Las dos entidades de México que no tienen alerta de viaje por terrorismo según Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos aseguró que en las entidades que tienen alerta de viaje se cometen delitos violentos; dos entidades son la excepción.

Estados Unidos emite alerta de viaje para 30 de 32 estados de México
Reuters
Actualizado el 13 agosto 2025 09:25hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió alerta de viaje para 30 de las 32 entidades de México por “riesgo de terrorismo”, debido a que en dichos estados se comete delitos violentos como secuestros, homicidios y robos, incluyendo atentados.

Las autoridades estadounidenses señalaron que en México existe el riesgo de violencia terrorista y a causa de los riesgos de seguridad, los ciudadanos estadounidenses deben de seguir las mismas restricciones que los empleados del gobierno al viajar.

EUA emite alerta de seguridad para Los Cabos y La Paz

[VIDEO] El Consulado General de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta de seguridad para Los Cabos y La Paz debido al aumento de violencia en la zona.


¿Cuáles son las recomendaciones del Gobierno de Estados Unidos para los turistas?

  • Si se encuentran con un retén en la carretera deben cumplirlo, ya que ignorar las instrucciones puede resultar en lesiones o la muerte.
  • No viajar entre ciudades al anochecer
  • Usar los vehículos de las paradas de taxis reguladas o servicios basados en aplicaciones como Uber o Cabify y no hacer señas a los taxis en la calle
  • Evitar viajar solos, especialmente en zonas remotas
  • No conducir entre ciudades fronterizas mexicanas

¿Cuál es el nivel de alerta según el estado?

Nivel 4 de Alerta: No viajar

  • Colima
  • Guerrero
  • Michoacán
  • Sinaloa
  • Tamaulipas
  • Zacatecas

Nivel 3 de Alerta: Reconsiderar viajar

  • Baja California
  • Chiapas
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Guanajuato
  • Jalisco
  • Morelos
  • Sonora
Nivel 2 de Alerta: Extremar precauciones

  • Aguascalientes
  • Baja California Sur
  • Durango
  • Hidalgo
  • Ciudad de México
  • Estado de México
  • Nayarit
  • Nuevo León
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Querétaro
  • Quintana Roo
  • San Luis Potosí
  • Tabasco
  • Tlaxcala
  • Veracruz

¿Cuáles son los dos estados que no tienen alerta de viaje?

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene en nivel 1 de alerta de viaje, que significa tomar precauciones normales, en los estados de Campeche y Yucatán.

Avisos de la Embajada de Estados Unidos

  • La posesión o importación de drogas, incluida la marihuana medicinal es ilegal
  • No ingresar a México con cigarros eléctricos, dispositivos de vapeo o drogas ilegales
  • Es delito grave ingresar armas, fuegos artificiales o explosivos sin permisos emitidos

Estados Unidos
