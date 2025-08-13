Las dos entidades de México que no tienen alerta de viaje por terrorismo según Estados Unidos

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió alerta de viaje para 30 de las 32 entidades de México por “riesgo de terrorismo”, debido a que en dichos estados se comete delitos violentos como secuestros, homicidios y robos, incluyendo atentados.

Las autoridades estadounidenses señalaron que en México existe el riesgo de violencia terrorista y a causa de los riesgos de seguridad, los ciudadanos estadounidenses deben de seguir las mismas restricciones que los empleados del gobierno al viajar.

¿Cuáles son las recomendaciones del Gobierno de Estados Unidos para los turistas?

Si se encuentran con un retén en la carretera deben cumplirlo, ya que ignorar las instrucciones puede resultar en lesiones o la muerte.

deben cumplirlo, ya que ignorar las instrucciones puede resultar en lesiones o la muerte. No viajar entre ciudades al anochecer

Usar los vehículos de las paradas de taxis reguladas o servicios basados en aplicaciones como Uber o Cabify y no hacer señas a los taxis en la calle

y no hacer señas a los taxis en la calle Evitar viajar solos , especialmente en zonas remotas

, especialmente en zonas remotas No conducir entre ciudades fronterizas mexicanas

¿Cuál es el nivel de alerta según el estado?

Nivel 4 de Alerta: No viajar

Colima

Guerrero

Michoacán

Sinaloa

Tamaulipas

Zacatecas

Nivel 3 de Alerta: Reconsiderar viajar

Baja California

Chiapas

Chihuahua

Coahuila

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Sonora

Nivel 2 de Alerta: Extremar precauciones

Aguascalientes

Baja California Sur

Durango

Hidalgo

Ciudad de México

Estado de México

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Tabasco

Tlaxcala

Veracruz

¿Cuáles son los dos estados que no tienen alerta de viaje?

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene en nivel 1 de alerta de viaje, que significa tomar precauciones normales, en los estados de Campeche y Yucatán.

Avisos de la Embajada de Estados Unidos

La posesión o importación de drogas, incluida la marihuana medicinal es ilegal

No ingresar a México con cigarros eléctricos, dispositivos de vapeo o drogas ilegales

Es delito grave ingresar armas, fuegos artificiales o explosivos sin permisos emitidos



