VIDEO: Hombre en situación de calle asesina a joven de 19 años que paseaba a su perro

El asesinato de un joven de 19 años en plena vía pública ha conmocionado al mundo; en la grabación de una cámara de seguridad se puede ver cómo un hombre en situación de calle realiza el ataque sin aparente motivo.

Los hechos ocurrieron en carrera 51 con calle 53 en el barrio Villa Paula al sur del Valle de Aburrá, Colombia; afortunadamente el agresor ya fue detenido.

Joven es asesinado en plena calle

En la grabación se puede ver cómo el joven va saliendo de un establecimiento con su perro y se encuentra de frente con un hombre en aparente situación de calle. Posteriormente el joven continúa su camino y el hombre se regresa para tomarlo por la espalda y acuchillarlo en el cuello. Ante ello, el joven soltó a su perro y corrió, después intentó regresar con su perro pero se desplomó y falleció en el lugar.

Detienen a asesino de joven en Itagüí

Las autoridades de Itagüí capturaron al agresor en tiempo récord gracias a las cámaras de videovigilancia; elementos de la policía y el ejército detuvieron al hombre a quien se identificó como William de Jesús Cadavid.

Fue puesto a disposición de las autoridades por el delito de homicidio agravado .

⚠️ ¡Capturado! Gracias a la rápida acción de la Secretaría de Seguridad de Itagüí, en articulación con la Policía Militar y la Policía Nacional, y al seguimiento por nuestro sistema de cámaras de seguridad, llegamos hasta Envigado para capturar al responsable del asesinato de un… pic.twitter.com/QB9eoTccel — Alcaldía de Itagüí (@AlcaldiaItagui) August 12, 2025

Homicidios en Itagüí, Colombia

Según datos de la alcaldía de Itagüí , de los 5 homicidios registrados en lo que va de 2025, se ha detenido a los responsables de cada uno de estos.

El Sistema de Información para la Política Criminal del Ministerio de Justicia indicó que al corte del 31 de mayo de 2025, Colombia registraba una tasa de 8 homicidios por cada 100 mil habitantes, Antioquia 7,8 casos; Medellín 3,9; Envigado 2,0 e Itagüí 1,3.

