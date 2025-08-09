Misión Crew-10: Regreso histórico de astronautas a la Tierra en cápsula SpaceX

Este sábado 9 de agosto, la cápsula SpaceX Crew Dragon Endurance , con Anne McClain, Nichole Ayers (NASA), Takuya Onishi (JAXA) y Kirill Peskov (Roscosmos), amerizó suavemente en el Pacífico frente a la costa sur de California luego de partir del laboratorio orbital el día anterior.

Fue el primer amerizaje de una tripulación de la NASA en el Pacífico en más de 50 años.

¿Por qué falló la misión de la cápsula Starliner?

Este grupo llegó a la estación en marzo, con el objetivo de relevar a Butch Wilmore y Suni Williams, quienes quedaron varados debido a fallas en la cápsula Starliner de Boeing, prolongando su estadía de una semana a más de nueve meses.

La NASA decidió entonces que Starliner regresara vacía y trasbordó a ambos astronautas a una cápsula de SpaceX. Wilmore se retiró de la agencia recientemente.

Astronautas agradecieron volver a la Tierra

Antes de partir, McClain reflexionó sobre “tiempos tumultuosos en la Tierra” y expresó: “Queremos que esta misión... sea un recordatorio de lo que las personas pueden hacer cuando trabajamos juntos, cuando exploramos juntos”.

Tras la misión, ansió “no hacer nada durante un par de días” de regreso a casa en Houston; sus compañeros también soñaban con duchas calientes y hamburguesas jugosas.

Esta fue la razón por la que se realizó el amerizaje en cápsulas de SpaceX

La recuperación marcó el tercer amerizaje de cápsulas SpaceX en el Pacífico con personas a bordo, pero el primero de la NASA en medio siglo.

Este cambio desde la costa de Florida hacia California se realizó para reducir el riesgo de caída de escombros en zonas pobladas.

Datos de la misión Crew-10

Lanzamiento: 14 de marzo de 2025 desde Cabo Cañaveral.

desde Cabo Cañaveral. Amarizaje: 9 de agosto de 2025 a las 11:33 a.m . EDT, con total éxito en el Pacífico frente a San Diego.

. EDT, con total éxito en el Pacífico frente a San Diego. Duración: cerca de 146–148 días en órbita, durante los cuales realizaron más de 200 experimentos científicos, incluyendo estudios sobre plantas, microalgas, radiación, estructura ocular, flujos sanguíneos y navegación lunar futura.

Misión Crew-10: nuevo capítulo en cooperación espacial

El impacto de esta misión va más allá del reingreso físico: representa una reafirmación del valor del trabajo conjunto en tiempos difíciles. Como recordó McClain, “cuando exploramos juntos”, podemos inspirar esperanza y avanzar como humanidad.

