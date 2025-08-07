Putin aceptó reunirse con Donald Trump; los posibles temas que discutirán además de Ucrania

En un contexto de tensión entre ambas naciones, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, aceptó tener una reunión con su homólogo estadunidense Donald Trump, la próxima semana.

El primer mandatario ruso tomó esta decisión apenas 10 días antes de que venciera el ultimátum que la Casa Blanca impuso a Rusia para que detenga la Guerra en Ucrania. Pero, ¿cuáles podrían ser los temas en la agenda de esta esperada reunión bilateral? Te contamos los detalles.

Confirman que habrá reunión bilateral entre Donald Trump y Putin

Este jueves 7 de agosto, Yuri Ushakov, asesor para política internacional del Kremlin, dio a conocer que efectivamente, el presidente de Rusia había aceptado tener una reunión bilateral con el primer mandatario estadunidense en los próximos días. La última vez que se reunió con Trump fue en junio de 2019 en Helsinki.

Tras el regreso del republicano a la Casa Blanca, Putin se había negado a un encuentro; únicamente, ha tenido seis conversaciones telefónicas con Trump, alguna de ellas ha dejado muy decepcionado al estadunidense, pues la negativa de Putin a la petición del estadunidense de declarar un alto al fuego en Ucrania terminó por agotar a la Casa Blanca.

“La fecha aproximada se fijó para la próxima semana, pero las partes están empezando a prepararse para esta importante reunión y es difícil predecir cuántos días llevarán sus preparativos”, aseguró Ushakov.

Hasta el momento, el funcionario ruso no ha dado a conocer cuál será la sede de la reunión; sin embargo, aclaró que el lugar ya ha sido acordado entre ambos mandatarios. Al respecto, la prensa internacional especula que podría tratarse de Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos. También Turquía sería una opción.

Estos son los temas que podrían tratarse en la reunión de Putin y Donald Trump

De acuerdo con lo informado por el asesor para política internacional del Kremlin, el presidente ruso no quiere que la reunión se centre únicamente en la Guerra en Ucrania. De hecho, el Kremlin espera que se traten asuntos de la seguridad nacional y la estabilidad estratégica, además, un punto muy importante que no puede quedar fuera de la discusión es el reparto de las zonas de influencia.

La pactada reunión entre los presidentes de Rusia y EUA no ha detenido los aranceles que Trump impuso a la nación liderada por Vladímir Putin. Igualmente, el presidente estadunidense mantiene los aranceles a los socios comerciales de Rusia como India, quien recibió un 25% adicional como sanción por adquirir petróleo ruso.

