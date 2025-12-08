Este es el salario promedio de un mexicano en 2025

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hay más de 60 millones de personas económicamente activas en México, de las cuales solo 22 millones 837 mil estarían en el sector de trabajo formal.

Según el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, en México ha habido un incremento histórico de trabajadores afiliados al IMSS este 2025, es decir, de trabajadores que se han incorporado al sector formal, lo que ha permitido tener un promedio de su salario diario.

Los datos de los trabajadores afiliados al IMSS

Específicamente, el IMSS tiene registrados a 22 millones 837 mil 768 trabajadores, de los cuales el 86.7% tienen un empleo permanente, lo que se traduce en 19 millones 800 mil mexicanos que tienen un ingreso estable, la cifra más alta que ha tenido el IMSS desde que hay registro.

Asimismo, Robledo detalló que en lo que va del 2025 se crearon 599 mil puestos de trabajo, lo que representa un crecimiento del 2.7%, que, esperan, siga en aumento para el 2026.

Un dato clave es que las mujeres representan el 40.4% de los empleos totales, es decir, 9 millones 229 mil, reflejando su ingreso a la economía formal de manera más sólida en comparación a los años anteriores.

El salario promedio en México durante el 2025

Considerando todo esto, la cotización del salario base de los trabajadores registrados en el IMSS es de 624.9 pesos diarios, una cantidad significativamente más lata que la del salario mínimo, a pesar del incremento anual que ha tenido.

Con esto, el ingreso promedio del sector formal puede ir de los 12 a los 18 mil pesos mexicanos, dependiendo de las condiciones de contratación de cada empleado. Todo esto con el objetivo claro de que cada año sean más personas las que puedan incorporarse al sector formal.

