Entre la IA y la libertad de prensa: Asamblea General de la SIP en Colombia será inaugurada por Abelardo De la Espriella

Llega una edición más de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), ahora la 82ª, la cual se celebrará en Bogotá del 22 al 25 de octubre y reunirá a más de 70 destacados referentes del periodismo, ejecutivos de medios y especialistas del continente americano y España.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, inaugurará la ceremonia del foro que busca debatir los desafíos de la libertad de prensa y el futuro de la industria informativa, especialmente con los desafío de la Inteligencia Artificial (IA).

También tendrá participación el alcalde de la capital colombiana, Carlos Fernando Galán.

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Del 22 al 25 de octubre, Bogotá reunirá a editores, periodistas, ejecutivos de medios y especialistas de las Américas y España.



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¿Cuándo será la 82ª Asamblea General de la SIP y cuál es el programa?

A una semana del inicio del encuentro, se confirmó que la ceremonia de apertura tendrá lugar el jueves 22 de octubre en el Hotel Hilton Bogotá.

El programa, que se desarrollará en cuatro jornadas, combinará:

Análisis de la situación de la libertad de prensa en el continente con conversaciones sobre inteligencia artificial

en el continente con Transformación digital

Nuevos modelos de negocio

Propiedad intelectual

Confianza en las noticias

Seguridad de los periodistas

Evolución de las audiencias

La agenda incluirá debates sobre innovación editorial, monetización, desarrollo de productos, sostenibilidad económica y los desafíos que plantea la relación entre las plataformas tecnológicas, así como los medios de comunicación.

El objetivo será compartir experiencias y explorar respuestas concretas para fortalecer el periodismo en un ecosistema informativo en constante transformación.

Medios participantes en la 82ª Asamblea General de la SIP

Entre los principales participantes figuran:

Marc Lacey , director editorial de The New York Times , quien abordará los desafíos del periodismo independiente en Estados Unidos

, director editorial de , quien abordará los desafíos del periodismo independiente en Estados Unidos Luis Fernández, presidente ejecutivo de NBCUniversal Telemundo Enterprises, que compartirá su visión sobre las transformaciones del negocio de los medios y las nuevas oportunidades para el periodismo en español

La conversación sobre la IA en la Asamblea General de la SIP

La inteligencia artificial será uno de los grandes ejes de la programación de la mano de Ron Suskind, periodista, autor, ganador del Premio Pulitzer y fundador de Sourcebase.ai, quien examinará las posibilidades de esta tecnología para potenciar la investigación periodística.

Además, estará presente Emilio García-Ruiz, editor en jefe del San Francisco Chronicle, para presentar la experiencia de transformación de un medio histórico frente a los cambios tecnológicos y las nuevas exigencias de las audiencias.

SIP recodará emblemático discurso de Gabriel García Márquez

La Asamblea tendrá asimismo un momento de especial significado para el periodismo iberoamericano: la conmemoración de los 30 años de “El mejor oficio del mundo”, el histórico discurso pronunciado por Gabriel García Márquez ante la SIP en 1996.

Jaime Abello, presidente de la Fundación Gabo; Rosental Calmon Alves, fundador del Centro Knight para el Periodismo en las Américas; María Teresa Ronderos, cofundadora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP); así como Enrique Santos Calderón, expresidente de la SIP, reflexionarán sobre la vigencia de las ideas del Nobel colombiano y los principios esenciales de la profesión.

Reconocimientos al periodismo y a la libertad de prensa

Durante la Asamblea se entregarán las principales distinciones institucionales de la SIP:

The New York Times recibirá el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa 2026, en reconocimiento a su defensa del periodismo independiente, las garantías constitucionales y el derecho de la sociedad a estar informada

recibirá el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa 2026, en reconocimiento a su defensa del periodismo independiente, las garantías constitucionales y el derecho de la sociedad a estar informada El Gran Premio Chapultepec 2026 distinguirá a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica por su contribución a la protección de las libertades de expresión y de prensa, el pluralismo informativo y el derecho ciudadano a recibir información independiente

distinguirá a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica por su contribución a la protección de las libertades de expresión y de prensa, el pluralismo informativo y el derecho ciudadano a recibir información independiente La Fundación Gabo será reconocida con el Premio Gran Amigo de la Prensa 2026 por su trayectoria de más de tres décadas dedicada a promover la excelencia, la formación y el fortalecimiento del periodismo iberoamericano

será reconocida con el Premio Gran Amigo de la Prensa 2026 por su trayectoria de más de tres décadas dedicada a promover la excelencia, la formación y el fortalecimiento del periodismo iberoamericano Por su parte, Pilar Gil, consejera delegada de PRISA Media, recibirá el Premio Ejecutiva del Año 2026, que destaca su liderazgo y contribución a la innovación y transformación de la industria de medios.

Finalmente, uno de los debates estará dedicado a la impunidad en los crímenes contra periodistas, una problemática persistente que exige mayores esfuerzos de investigación, justicia y reparación.

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