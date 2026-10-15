UVM for Business y Canales de Grupo Elektra otorgan la Certificación LÍDER 21 a más de 2,700 colaboradores

En un entorno comercial cada vez más dinámico, la efectividad en la comunicación, la toma de decisiones agiles y la evolución hacia un liderazgo consciente son pilares indispensables para adaptarse a las demandas del cliente y del mercado actual.

Bajo este propósito, UVM for Business y Canales de Grupo Elektra celebraron la graduación de la Certificación LÍDER 21: Herramientas Conversacionales.

La iniciativa, diseñada a la medida de las necesidades operativas y estratégicas de Canales de Grupo Elektra, culminó con un rotundo éxito al certificar a 2,710 participantes de sus equipos comerciales, financieros y de puntos de venta a nivel nacional. La ceremonia de entrega de reconocimientos se llevó a cabo en el Auditorio de UVM Campus San Rafael, reuniendo a directivos clave de ambas instituciones.

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Liderazgo consciente y comunicación: Claves para el éxito

El programa formativo no solo buscó actualizar conocimientos teóricos, sino potenciar la efectividad en la comunicación interpersonal y la toma de decisiones estratégicas de cada participante. Esta transformación cultural apunta a consolidar un liderazgo consciente, preparado para escuchar, adaptar y guiar a sus equipos ante los cambios constantes del sector minorista y financiero.

Los resultados refrendaron la alta calidad de la instrucción: la capacitación alcanzó una evaluación promedio sobresaliente de 4.97 sobre 5 puntos, otorgada por los propios asistentes.

Entre los 2,710 profesionales acreditados en la red de Canales de Grupo Elektra destacan:

995 Gerentes Líderes Punto de Venta (37%)

803 Líderes Financieros (30%)

550 Líderes Comerciales (20%)

362 Gerentes Canales de Terceros (13%).

La inversión en talento como motor contra la rotación laboral





Durante la ceremonia, Fabrice Deceliere, Director General de Canales de Grupo Elektra y uno de los principales impulsores de estas iniciativas de desarrollo humano, enfatizó el valor de apostar por las personas como eje del crecimiento sostenible.

“Estamos invirtiendo muchísimo tiempo, energía y recursos en formar a nuestros líderes y a nuestra gente. Es importante invertir en ellos ya que los fideliza con la empresa porque se dan cuenta que aquí pueden tener una carrera profesional próspera, de formación y de contribución. Esto nos permite hoy presumir que Grupo Elektra tiene la rotación más baja del mercado”, señaló Deceliere.

Por su parte, Angélica Cerón Urbina, Directora General de Educación Continua de UVM y Laureate México, resaltó la alianza estratégica y la confianza mutua construida durante años de trabajo conjunto.

“Esta alianza representa mucho más que una relación institucional. A lo largo de estos años hemos tenido el privilegio de acompañar a miles de colaboradores de Grupo Elektra en distintos programas de formación, compartiendo aprendizajes y construyendo una relación basada en la confianza. Invertir en las personas es una de las mejores decisiones que puede tomar una organización”, afirmó Cerón Urbina.

De la conversación a la acción: Innovación e Inteligencia Artificial en la enseñanza

La metodología del programa se basó en el modelo “Entrenamiento en Acción”, garantizando la aplicación inmediata de las competencias adquiridas directamente en el piso de venta y las áreas directivas de Canales de Grupo Elektra.

A través del ecosistema de aprendizaje de UVM for Business, los participantes combinaron sesiones presenciales y virtuales con simulaciones prácticas, retroalimentación en tiempo real y desafíos impulsados por inteligencia artificial. La arquitectura del curso giró en torno a cinco herramientas conversacionales indispensables: Impulsa, Conecta, Revisa, Retroalimenta y Potencia.

Con el cierre de esta etapa, Canales de Grupo Elektra reafirma su compromiso con el desarrollo humano, apostando por equipos altamente preparados para elevar la competitividad y la excelencia en el servicio en todo el país.

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