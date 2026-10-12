¡Weekend celebra 50 años entre las más compradas de Suburbia!

En un mercado donde las tendencias de moda cambian constantemente, permanecer durante cinco décadas representa un reto para cualquier marca. Weekend llega a su 50 aniversario como parte del legado de Suburbia y con una trayectoria que refleja la evolución de los hábitos y preferencias de los consumidores mexicanos.

La historia de la marca se ha construido alrededor de prendas pensadas para diferentes perfiles y ocasiones de uso casual, con una propuesta que combina moda, variedad, comodidad y una relación entre calidad y precio. Estos atributos han permitido que Weekend mantenga una conexión con consumidores que buscan opciones funcionales para su día a día.

Los datos del Panel de Hogares 2025 de Kantar permiten dimensionar esta presencia. De acuerdo con el estudio, realizado con información de 12,500 hogares, Weekend se encuentra dentro del Top 5 de las marcas de ropa más compradas en México. Además, los clientes adquieren en promedio dos prendas por visita. El principal rango de edad de sus consumidores se encuentra entre los 26 y 55 años, con las mujeres de 36 a 55 años como núcleo comprador.

Las preferencias de los consumidores también muestran qué elementos tienen mayor relevancia al momento de elegir una prenda. De acuerdo con Kantar, 75% de los clientes de Weekend prefiere el algodón, mientras que la comodidad, la calidad y los precios amigables ocupan los primeros lugares entre los atributos percibidos por los consumidores.

En cuanto a las prendas, las preferencias varían de acuerdo con el perfil del consumidor. Entre las mujeres, los jeans y pantalones representan 12% de las prendas preferidas al comprar en tienda, mientras que entre los hombres los pantalones alcanzan también 12% y las playeras 15%.

Esta diversidad también se refleja en la propuesta actual de Weekend, que incluye playeras, jeans, chamarras, pantalones y sudaderas, además de vestidos y otras prendas que responden a diferentes estilos y necesidades.

A 50 años de su llegada al mercado, la marca también retoma elementos que forman parte de su identidad para celebrar este aniversario.

La Colección 50 Aniversario incorpora atributos y recursos presentes en su historia, entre ellos el algodón, las rayas y los estampados, además de prendas pensadas para ocasiones casuales.

El aniversario representa así un momento para reconocer la permanencia de una marca que ha acompañado distintas etapas de los consumidores mexicanos y que continúa construyendo su propuesta a partir de elementos que siguen siendo relevantes al momento de elegir ropa: comodidad, variedad, calidad y precio.

Weekend celebra cinco décadas de historia con una mirada hacia las nuevas generaciones y con el objetivo de mantener vigente una propuesta que ha formado parte del mercado de moda en México durante medio siglo.

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