SIP y Alianza de Medios MX se unen a la Coalición SPUR para proteger contenidos periodísticos ante desafíos de la IA

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), Alianza de Medios MX, la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), la Associação Nacional de Jornais (ANJ) de Brasil, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Chile y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) anuncian su incorporación conjunta a la Coalición SPUR (Standards for Publisher Usage Rights, por sus siglas en inglés o en español Normas para los derechos de uso de los editores).

Se trata de una alianza internacional entre agentes de la industria que trabaja en el desarrollo de herramientas para que los medios de comunicación puedan controlar, medir y gestionar el uso de sus contenidos por parte de sistemas de inteligencia artificial (IA).

LA SIP y asociaciones de medios de las Américas se suman a la Coalición SPUR paraproteger los contenidos periodísticos.

Lee la nota completa aqui.https://t.co/gBbguFewzU — Alianza de Medios Mx (@AlianzaMediosMx) October 13, 2026

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¿Qué es SPUR y cómo ayudará a los medios de comunicación ante la IA?

SPUR fue impulsada originalmente por BBC, Financial Times, Guardian Media Group, Sky News y Telegraph Media Group, y luego incorporó a Mediahuis y The Associated Press como miembros fundadores.

Posteriormente, se expandió a organizaciones y medios de distintos mercados, entre ellos WAN-IFRA, FIPP, News/Media Alliance, Association of Online Publishers, Independent Media Association, Professional Publishers Association y Newsworks.

Su objetivo es desarrollar estándares técnicos y marcos de trabajo que permitan saber cuándo y cómo los sistemas de IA utilizan contenidos periodísticos, de modo de facilitar mecanismos de atribución, control y la eventual “licencia” para distribuir el contenido.

Así trabajaba SPUR ante el avance de la IA

Tan solo el pasado mes de junio, la coalición publicó su Content Telemetry Standard, el cual está pensado para dar a los editores información sobre ese uso y establecer un lenguaje común para su medición y reporte.

Sus líneas de trabajo incluyen:

Identificación de las herramientas necesarias para proteger la propiedad intelectual

para proteger la propiedad intelectual Reducción de las barreras técnicas para conseguir licencias de distribución

para conseguir licencias de distribución Desarrollo de canales que permitan un uso de contenidos periodísticos transparente, trazable y basado en derechos.

SPUR mantiene también un diálogo con empresas tecnológicas y otros actores del ecosistema para contribuir a estándares aplicables a escala internacional.

¿Qué busca SIP o Alianza de Medios MX al unirse a SPUR?

Las organizaciones coinciden en la discusión sobre cómo se usan los contenidos periodísticos en el entrenamiento y la operación de modelos de IA, pues será determinante para el futuro del sector.

Además, en que los medios de América, de distintas escalas y realidades, deben estar representados donde se definen esas reglas.

En otras palabras, con la incorporación a SPUR las entidades buscan:

Representar las necesidades de los medios de la región en el desarrollo de estándares internacionales

de la región en el desarrollo de estándares internacionales Facilitar el acceso a conocimiento, herramientas y experiencias para mejorar la trazabilidad de sus contenidos

para mejorar la trazabilidad de sus contenidos Promover mecanismos de obtención de licencia más transparentes entre los medios y las plataformas de IA

entre los medios y las plataformas de IA Coordinar posiciones comunes frente a los desafíos de propiedad intelectual y sostenibilidad económica del periodismo

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