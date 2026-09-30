Empresas de Ricardo Salinas Pliego hacen más grande a México; han pagado más de 35.3 mil millones de pesos en impuestos este 2026

Grupo Salinas sigue cumpliendo para hacer más grande a México y bajo este ideal ha pagado más de 35.3 mil millones de pesos en impuestos en lo que va del 2026.

Y es que no es un secreto que las empresas de Ricardo Salinas Pliego son las que más pagan impuestos en todo el país, ya que Grupo Salinas ha liquidado más de 35.3 mil millones de pesos en 2026, es decir lo equivalente a 2.1 billones de dólares estadounidenses.

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¿Cómo ha sido el pago de impuestos?

Enero: 11, 912 pesos

Febrero: 13, 367 pesos

Marzo: 17, 843 pesos

Abril: 20, 928 pesos

Mayo: 24,046 pesos

Junio: 27, 031 pesos

Julio: 30, 651 pesos

Agosto: 34, 202 pesos

Septiembre: 35, 395 pesos

👏Aquí seguimos y aquí seguiremos. Porque México merece lo mejor, el más alto compromiso y la capacidad de construir y cumplir para hacer más grande la casa de todos: nuestro México 🇲🇽 https://t.co/VXFAA1D61e — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 1, 2026

¿Cuántos impuestos han pagado las empresas de Ricardo Salinas Pliego?

De 2005 a 2026 (lo que va del año), las empresas de Salinas Pliego han pagado más de 322 mil millones de pesos, es decir, 19 billones de dólares.

Este monto incluye los pagos realizados y comprometidos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para el resto de 2026.

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