Acceso Playa Tecate, una iniciativa que impulsa el acceso libre a playas en México

¿Te ha pasado que no puedes ingresar a una playa? En varios destinos turísticos de México, el acceso público a las playas, que por ley son bienes nacionales de uso común, se ha vuelto cada vez más limitado. En algunas regiones del país existe apenas un acceso público por cada 100 kilómetros de costa, lo que dificulta que comunidades locales y visitantes puedan disfrutar libremente de estos espacios.

Ante este contexto, la marca de cerveza Tecate lanzó Acceso Playa Tecate, una iniciativa que busca habilitar accesos gratuitos, dignos y abiertos al público en distintas playas del país. El proyecto arrancó en el Caribe mexicano con dos accesos ya disponibles para visitantes y residentes en el Coco Unlimited y Villa Las Estrellas, ubicados en Tulum, Quintana Roo.

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Acceso libre sin consumo obligatorio

De acuerdo con la iniciativa, los accesos habilitados operarán sin obligación de consumo, lo que permitirá a los visitantes ingresar con sus propios alimentos, bebidas y diversión, garantizando así un acceso verdaderamente libre.

El proyecto se desarrolla en colaboración con centros de consumo y autoridades locales, con el objetivo de promover espacios de convivencia responsables y accesibles para todos.

La iniciativa busca también reforzar la idea de que las playas mexicanas son espacios públicos de uso común, accesibles sin distinción de nacionalidad o condición económica.

Un proyecto que podría expandirse a más estados

El programa arrancó en el Caribe de México y durante este año contempla habilitar tres accesos libres en Quintana Roo, después, la iniciativa podría extenderse a otras playas.

Con esta propuesta, la marca busca contribuir al debate sobre el uso público de las playas en México, uno de los temas que ha generado discusiones en destinos turísticos donde el acceso a estos espacios se ha vuelto cada vez más restringido.

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