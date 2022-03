Esta versión de WhatsApp permite editar mensajes ya enviados

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo. Cerca de 2 mil 500 personas alrededor del mudo tienen una cuenta en esta app. Sin embargo, algunas funciones limitadas han hecho que se creen nuevas versiones, como es el caso de WhatsApp Plus. Esta app permite activar el modo “arrepentimiento” en los mensajes, para editar lo que ya se envió. Así funciona.

Versión de WhatsApp para editar mensajes

Si bien la aplicación perteneciente al grupo Meta, de Mark Zuckerberg, sigue sumando nuevas funciones y características para sus usuarios, existen algunas limitaciones.

La plataforma debe poder adaptarse a las necesidades de millones de personas, permitiéndoles socializar, comerciar, estudiar, etc. Pero muchas veces algunos usuarios necesitan más funciones, que la versión actual no tiene.

Una de estas herramientas que algunos usuarios han demandado, es el modo “arrepentimiento” para poder editar los mensajes, una vez que estos se han enviado al contacto.

Es necesario decir que esta herramienta no es parte del grupo Meta, por lo que no comparte nada con la aplicación de WhatsApp original. Se trata de una desarrollo de terceros.

Dicho esto, a continuación conocerás cómo se instala y cómo editar los mensajes de WhatsApp con esta nueva versión.

WhatsApp Plus, ¿cómo editar mensajes?

WhatsApp Plus es una herramienta que permite programar y editar mensajes una vez que ya han sido enviados, una función conocida como el modo “arrepentimiento”.

WhatsApp Plus se instala de la siguiente manera:

-Primero debes eliminar WhatsApp original.

-El segundo paso es ir a Google Chrome y descargar el APK (el archivo ejecutable) de WhatsApp Plus desde la página.

- Cuando descargues el archivo, revisa bien el URL para que no se descargue algún malware o programa que puede dañar el equipo.

-Instalar WhatsApp Plus, otorgándole los permisos a Google Chrome.

-En el caso que aparezca una advertencia de que no fue posible instalar WhatsApp Plus, debes eliminar WhatsApp original y todo lo relacionado con la app.

- En ese caso, debes dirigirte a la carpeta de “Ajustes”, “Aplicaciones” y, en la barra de búsqueda, escribir, “WhatsApp”.

- Si has concluido con los pasos anteriores, ahora será posible instalar WhatsApp Plus, que ya trae consigo la función de arrepentimiento, para editar los mensajes, una vez enviados. Será necesario designarle un número de celular y elegir desde dónde serán exportados los chats.

WhatsApp Plus, es una versión que no está autorizada oficialmente por WhatsApp, y la app de Meta puede llegar a bloquear la cuenta original, si descubre que usas estas versiones apócrifas de la herramienta. Por lo tanto, debes considerar la decisión, antes de instalar una versión no autorizada de WhatsApp , aunque permita editar los mensajes ya enviados.

