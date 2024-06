Captan a supuesto fantasma en camioneta de la CFE

En México y en todo el mundo hay hechos que no se pueden explicar y por fortuna, algunas de estas situaciones que no tienen respuesta son captadas en cámara, lo que aumenta la creencia en seres misteriosos y fantásticos que salen sobre todo en la noche para no ser vistos por parte de los seres humanos; en esta ocasión Durango fue sede de un hecho insólito, cuyo video, en donde se muestra una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se ha vuelto rápidamente viral en redes sociales.

¿Qué pasó en CFE Durango y por qué el video se volvió viral?

Una de las cámaras en un estacionamiento de la CFE , en Felipe Pescador, ciudad de Durango, captó una escena fantasmal, ya que en medio de la noche una de las camionetas comienza su marcha sin que alguna persona estén en el asiento del conductor. Ante la incredulidad, cientos de usuarios han reaccionado y se preguntan cómo es esto posible.

¿Una camioneta de la CFE se movió sola?

El video, que tiene fecha del miércoles 26 de junio, muestra la oscuridad que hay en un estacionamiento a altas horas de la noche, sin embargo de un momento a otro una de las camionetas que está estacionada prende sus luces y después las apaga. Momentos después comienza a avanzar sin que haya nadie dentro del vehículo.

Poco a poco, la camioneta avanza hasta chocar contra una pared dentro de las misma instalaciones de la CFE. A lo largo del video, en ningún momento se observa que una persona suba o baje de la unidad, ni siquiera que haya alguien cerca.

En las redes sociales se ha difundido un video que supuestamente muestra un fantasma en la CFE de Felipe Pescador.



En la grabación se observa una segunda camioneta que enciende las luces y se mueve. La camioneta es de tipo estándar y el video incluye la fecha y la hora. pic.twitter.com/cvzF6JiDgg — Órale! qué Chiquito (@OraleQChiquito) June 28, 2024

¿Cómo reaccionaron los internautas ante el video de la camioneta de CFE?

Después de que el video fuera publicado en las redes sociales, los internautas rápidamente reaccionaron ante este hecho inexplicable y empezaron a comentar sobre un posible trabajador fantasma de la CFE que todavía no está descansando, por otra parte, algunos aseguraron que seguramente sí había alguien abordo, pero se encontraba bajo el control de sustancias nocivas.



Algunos comentarios fueron los siguientes:

Un espíritu chocarrero que se quiso desquitar de los robos y costos que le hicieron en vida.

Una broma de un empleado borracho que se agachó en el hueco del piloto, y presionó el pedal de acelerar. Me gustaría ver que bajen los abusivos recibos de luz. Sus tarifas si son sobrenaturales.

