Así fue la última vez que Oasis se presentó en México: Setlist, videos y precio de los boletos

La nostalgia inunda el corazón de los mexicanos que, durante 15 años, esperaron con ansias la noticia del regreso de los hermanos Gallagher a los escenarios en un concierto en México con su icónica banda : Oasis.

Recientemente, se ha confirmado la vuelta del grupo, lo que ha generado una gran expectativa entre sus seguidores. La fecha y el lugar del próximo espectáculo en el país están programados para el 12 de septiembre de 2025 en el Estadio GNP Seguros (anteriormente conocido como Foro Sol) en la Ciudad de México. Los fanáticos están ansiosos por revivir los himnos que marcaron su juventud y reconectar con la banda.

La emoción es palpable, y muchos consideran que este regreso representa la oportunidad perfecta para experimentar nuevamente su magia en vivo. A continuación, recordamos su última visita y los momentos inolvidables que dejaron.

Las últimas presentaciones de Oasis en México antes de su separación en 2009

Oasis, la emblemática banda británica formada en 1991 en Manchester, es conocida por ser uno de los grupos más influyentes del britpop. Compuesta principalmente por los hermanos Noel y Liam Gallagher, la agrupación inglesa conquistó el mundo con su sonido distintivo y letras memorables.

Su carrera despegó con el lanzamiento de su álbum debut, Definitely Maybe, en 1994, seguido por el icónico (What’s the Story) Morning Glory?, que incluye grandes éxitos como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” y “Champagne Supernova”.

La química y tensión entre los hermanos Gallagher son célebres. Noel, el principal compositor y guitarrista, es conocido por su aguda visión musical y habilidad para crear melodías pegajosas. Por su parte, Liam, el vocalista, aporta una presencia carismática, su voz única y un estilo inconfundible. No obstante, esta misma dinámica también llevó a constantes disputas, que finalmente culminaron en la separación de la banda en París en el año 2009.

La última presentación de Oasis en México tuvo lugar el 29 de noviembre de 2008, un evento que dejó una huella imborrable en la memoria de sus fanáticos. El setlist de esa noche incluyó clásicos como “Rock ‘n’ Roll Star”, “Slide away”, “The Masterplan”, “Songbird” y “Some Might Say”. Los videos de esas actuaciones, disponibles en plataformas como YouTube, capturan la energía vibrante de la banda y la conexión especial que comparten con su público mexicano.

Liam, Noel, Andy Bell, Gem Archer y Chris Sharrock, los entonces integrantes de Oasis, comenzaron su gira en México el 26 de noviembre de 2008 en el Palacio de los Deportes. Posteriormente, el 28 de noviembre, se presentaron en la Arena VFG en Guadalajara, y finalizaron la gira el 29 de noviembre en la Arena Monterrey.

Los precios de los boletos para este histórico concierto oscilaron entre $400 y $1,800 pesos, lo que permitió a una amplia gama de fanáticos disfrutar de la música en vivo de uno de los grupos más importantes de su generación. La atmósfera en el show fue electrizante, con miles de seguidores coreando cada letra y viviendo una experiencia nostálgica.

A lo largo de los años, Oasis ha dejado una huella indeleble en la música, influyendo a innumerables artistas y generaciones. Su estilo, que combina elementos del rock clásico con una estética contemporánea, ha inspirado a bandas de todo el mundo, como Coldplay y The Killers entre otras.

