La tendencia de los 90 que regresa cada otoño como rockstar

Para nadie es un secreto que la moda es una de las industria que continuamente se encuentra en movimiento, pues aunque mucho no lo crean, lo que hace unos años era el top de todos, hoy vuelve mucho más fuerte de lo que todos se imaginan, así que si buscas subirte al tren la próxima temporada de otoño, esta es la prenda que tiene formar parte de tu closet a como dé lugar, pues esta tendencia hará sacar tu lado más fashionista.

Es importante mencionar que toda evolución hace un ligero cambio, y eso es lo mismo que pasa en la moda pues ahora que está por arrancar la época más fría de todo el año, debes de tener en cuenta que a su vez es la más fashionista, ya que vas a poder lucir tus mejores prendas sin importar el clima, y la que viene para cerrar 2023, estamos seguros de que te va a encantar.

Se trata de nada más y nada menos que los looks grunge , tendencia que principalmente adoptaron los rockstars de esa temporada en donde destacan nombres de la talla de Nirvana, Kurt Cobain, AC/DC, y hasta los integrantes de Queen fueron unos dignos representantes de esta moda, misma que estuvo caracterizada en gran parte por un estilo effortless y desaliñado con aplicaciones plateadas de estoperoles y picos.

Si bien eso ha pasado a lo largo de la historia con las chamarras de piel, ahora las aplicaciones en las mismas siguen con el mismo auge que nunca, ya que ahora se extiende hasta los pantalones, bolsos, y chaquetas que estamos seguros que vas a querer usar esta temporada así que toma nota de los looks que vas a poder armar el próximo otoño 2023.

Outfits grunge para otoño 2023

Uno de los principales son las chamarras tipo biker de piel, pues está temporadas los colores que van a predominar son el negro, blanco y la gran gama de los grises, además, los cortes oversize son de los más solicitados esta temporada, por lo que unos pantalones noventeros de pierna ancha son los ideales para continuar con la tendencia a todo lo que da, ya que además de lucir mejor que nunca, también podrás estar cómoda todo el tiempo.

Pero este look no podría estar completo sin unas botas militares, ya que además de rudas, son bastante cómodas, pues aunque no lo creas este calzado es la digna cereza del pastel, ya que este look grunge no podría estar completo sin una imponente presencia en los zapatos.

