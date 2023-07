Rosa Pastel, el trend más deprimente de TikTok; de qué trata

Uno de los trend más recientes en TikTok es el de Rosa Pastel, en el que distintos jóvenes muestran con un toque de humor sus sueños frustrados tanto en lo personal como en lo laboral.

Sabemos que estudiar una carrera universitaria no garantiza el trabajo de los sueños, ni un futuro exitoso, de hecho hay quienes ni siquiera laboran de lo que estudiaron o cuentan con buenas condiciones laborales .

¿Qué es el tren Rosa Pastel en TikTok?

Este trend un tanto deprimente, porque refleja una problemática real que enfrentan miles de jóvenes, es amenizado con el éxito de Belanova de los años 2000 en el que varios jóvenes han mostrado sus sueños frustrados y cómo por azares de la vida terminaron en empleos muy alejados a los que soñaban o de como se veían a futuro.

Este usuario soñaba con ser futbolista y ahora su futuro es muy distinto.

Todos muestran lo que estudiaron y quería ser —su yo del pasado con expectativas que tenía hacia el futuro— contra lo que hacen hoy en día. Los ejemplos, desafortunadamente, son muchos y muy variados; no se refieren a una misma carrera, es decir, es algo generalizado, ¿pero por qué? ¿Acaso no se esforzaron lo suficiente? ¿Tomaron decisiones equivocadas?

¿Por qué se hizo popular el trend Rosa Pastel?

Probablemente, el éxito fue gracias la letra, ya que en varias partes de la canción se puede sentir ese cambio de algo que se quería o buscaba, pero que nunca llegó, por ejemplo:

“Todo acabó, no queda más, seremos dos extraños”

“Yo quería ser”

“Al final ni hablar”

“Se fue a un abismo... tú no eres aquel que prometió sería mi superhéroe”

“Yo te olvidaré, tú me olvidarás, hasta nunca”

“Dónde quedó ese botón que lleva a la felicidad”

“Rosa pastel, clichés y tonterías”

Ella quería ser una exitosa actriz y estar en los mejores teatros de México, pero actualmente es empleada de un Oxxo.

Es indudable que la situación actual de una parte de los jóvenes universitarios es que no trabajan de lo que estudiaron o simplemente se sienten tristes e inconformes con su situación actual, ya sea en el ámbito profesional, económico o personal.

Los mismos internautas han calificado este trend de TikTok como uno de los más tristes, ya que refleja una realidad que viven miles de mexicanos, y como a pesar de tener estudios universitarios o especializaciones no consiguen estar en donde quisieran.

Desempleo de los jóvenes universitarios

Lo que todos estos videos tienen en común es que se enfocan en casos de jóvenes de entre 20 y 35 años que de cierto modo han visto frustrados sus sueños. De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su encuesta de 2022, el 33% de los egresados universitarios se encuentran desempleados.

Asimismo, el Inegi reveló que los jóvenes entre 15 y 29 años enfrentan un panorama laboral complejo, en el que predomina la informalidad laboral .

Joven quería ser maestra y por ahora trabaja en una farmacia.

