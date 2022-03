La mayoría de las mujeres en México trabaja en la informalidad: INEGI

La mayoría de las mujeres en México que se encuentran dentro de la población económicamente activa (PEA) trabajan en la informalidad al realizar actividades como comercio, manufactura y servicios sociales, indicó el Instituto Nacional de Estadìstica y Geografìa (INEGI).

De acuerdo con el organismo, en el tercer trimestre de 2021 se registraron 51.7 millones de mujeres de 15 años o más en México. De este número, el 44 por ciento se encontraba dentro de la PEA, mientras el resto permanecía en la población económicamente no activa (PNEA).

De los 21.8 millones de mujeres dentro de la PEA, 56 por ciento de las trabajadoras refirieron realizar alguna ocupación informal, mientras el 44 por ciento restante (es decir, 10 millones) desarrolló una ocupación formal.

Dentro de las actividades informales que desarrollan se encuentran el comercio, la industria manufacturera y servicios sociales.

El trabajo informal implica que quienes la desarrollan no tengan prestaciones, y en algunos casos, ni sueldo fijo. Es una economía de subsistencia.

Uno de cada cuatro MiPymes en México es propiedad de una mujer

De acuerdo con el estudio del INEGI, alrededor del 36 por ciento de los establecimientos MiPymes de manufacturas, comercio y servicios tuvieron a una mujer como dueña.

Asimismo, el organismo señaló que el 89.7 por ciento de los establecimientos propiedad de una mujer no contó con equipo de cómputo, 91.3 por ciento no tenía servicio de internet para la operar el negocio y 59.1 por ciento no utilizó sistema contable para registrar los gastos e ingresos.

Respecto al financiamiento, sólo el 10 por ciento de los establecimientos MiPymes con mujeres propietarias han gozado de los beneficios de créditos bancarios o de cajas de ahorro durante los últimos años.

Violencia contra las mujeres incrementó

A la falta de participación de las mujeres en actividades de trabajo formal, se agrega el aumento de la violencia de género, la cual creció 5.3 por ciento durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19.

La mayor parte de los delitos reportados en 2021 (273 mil 903) son por violencia familiar (250 mil), aunque también se han reportado casos de abuso sexual, violación, acoso y hostigamiento en contra de las mujeres.

