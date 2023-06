Inteligencia Artifical muestra qué hay después de la muerte con video del limbo

Una de las preguntas más frecuentes que se hacen las personas es la de si hay vida después de la muerte y qué sigue al dejar este plano terrenal, sin embargo, la ciencia no ha podido resolver este dilema, ni demostrado que haya un siguiente nivel después de dejar de existir, pero si bien científicamente no hay una respuesta concreta una Inteligencia Artificial sí ha logrado recrear lo que sería el limbo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Dónde publicaron el video de lo que hay después de la muerte?

En un video difundido a través de TikTok , el usuario @artistaartificial impactó las redes al pedirle a una Inteligencia Artificial que le enseñara que hay después de la muerte o el limbo y el resultado fue increíble, pues el clip muestra un lugar sereno en tonos grisáceos y desolado.

¿Qué hay después de la muerte según Inteligencia Artificial?

El video que muestra lo que supuestamente es el limbo como la antesala a la vida después de la muerte es bastante estremecedor, pues es acompañado de sonidos que también causan sensaciones de impacto y te dejarán impresionado.

El limbo representado por una IA

¿Qué es el limbo?

El limbo es un concepto que ha sido objeto de debate en diversas religiones y tradiciones, y se refiere a un estado intermedio o lugar donde las almas podrían encontrarse después de la muerte, pero antes de alcanzar su destino final. En términos religiosos, se considera que el limbo es un estado de transición para aquellos que, aunque no hayan cometido pecados graves, no cumplen con los requisitos para entrar directamente en el cielo.

El concepto del limbo ha sido más prominente en la tradición católica, aunque no es un dogma oficial de la iglesia. Se creía que el limbo era el lugar donde las almas de los niños no bautizados o aquellos que murieron antes del advenimiento de Jesucristo podrían residir eternamente. Sin embargo, en 2007, la Iglesia Católica emitió una declaración que indicaba que el limbo no era una realidad teológica necesaria y que la misericordia de Dios podría ofrecer esperanza incluso a aquellos que no fueron bautizados.

Puedes ver también: Captan figura de Blanca Nieves del Reino Mágico de Veracruz caminando por la noche

En la actualidad, el término “limbo” también se utiliza de manera metafórica para describir situaciones o estados de incertidumbre, estancamiento o indecisión. Por ejemplo, se puede decir que una persona se encuentra en el limbo laboral si no tiene empleo y está buscando activamente, pero aún no ha encontrado una oportunidad satisfactoria.

adn40 siempre conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.