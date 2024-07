¡Atención! Esto debes hacer para salir con tu auto de una inundación

Con las recientes lluvias torrenciales que han azotado diversas partes del país, la inundación en la calle se ha vuelto un problema frecuente para los conductores. Saber cómo actuar en estos momentos críticos puede marcar la diferencia entre la seguridad y el peligro. Aquí te presentamos una guía práctica para manejar estas situaciones y salir ileso con tu auto.

¿Cómo cuidar de tu auto ante una inundación?

Antes que nada, no olvides que tu vehículo no está fabricado para circular ni mucho menos para nadar a través de una inundación de grandes magnitudes en tu ciudad. No te arriesgues, y ante una tormenta lo mejor es buscar refugio.

Durante la temporada de lluvias, es bastante común que hayas experimentado o conozcas de alguien que ha enfrentado un imprevisto ocasionado por el clima extremo .

Por desgracia, en la mayoría de ocasiones no sabemos cómo actuar correctamente ante circunstancias adversas, por ello debes poner mucha atención a este tipo de eventos, esto con el objetivo de no poner en riesgo tu patrimonio ni tu integridad.

Para que tu seguro de automóvil te resguarde de los daños ocasionados por incendios, rayos, explosiones, terremotos, riesgos hidrometeorológicos (como ciclón, huracán, derrumbe, granizo e inundación), caída de objetos, construcciones, estructuras, árboles, ramas, entre otros, debes verificar que tengas contratada una cobertura amplia, ya que la de responsabilidad civil no cubre este tipo de daños.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ( CONDUSEF ) te aconseja que, si aún no cuentas con un seguro vehicular, recuerda comparar los precios, servicios legales y productos adicionales que ofrecen distintas aseguradoras, así como las condiciones establecidas para hacer válido dicho seguro.

¿Qué debes hacer para salir con tu auto de una inundación?

Salir de una inundación con el auto puede ser una situación estresante, pero es crucial seguir una serie de pasos para minimizar los riesgos y daños. A continuación, te presentamos una lista de acciones recomendadas en caso de enfrentarte a una inundación con tu vehículo:



Conserva la calma : Es fundamental mantener la tranquilidad para tomar decisiones acertadas.

: Es fundamental mantener la tranquilidad para tomar decisiones acertadas. Deja el carro donde esté: No intentes avanzar con el auto en medio de una inundación, ya que esto podría agravar los daños.

No intentes avanzar con el auto en medio de una inundación, ya que esto podría agravar los daños. Llama a tu aseguradora: Reporta el problema inmediatamente. Ten a mano el número de póliza, ya que será necesario para levantar el reporte. Si no lo tienes, la aseguradora te informará sobre el procedimiento a seguir.

Reporta el problema inmediatamente. Ten a mano el número de póliza, ya que será necesario para levantar el reporte. Si no lo tienes, la aseguradora te informará sobre el procedimiento a seguir. No avances con el auto : Independientemente de que tengas contratada una cobertura amplia, avanzar en medio de una inundación puede considerarse como agravamiento de riesgo. Esto significa que pusiste en peligro el auto intencionalmente y el seguro podría no cubrir los daños.

: Independientemente de que tengas contratada una cobertura amplia, avanzar en medio de una inundación puede considerarse como agravamiento de riesgo. Esto significa que pusiste en peligro el auto intencionalmente y el seguro podría no cubrir los daños. Secado profesional: Si tu automóvil sufrió una inundación, debe ser secado por profesionales para evitar moho

Si tu automóvil sufrió una inundación, debe ser secado por profesionales para evitar Consulta a la CONDUSEF: Para cualquier duda o consulta adicional, puedes comunicarte al teléfono 01 800 999 80 80 o visitar la página de internet www.gob.mx/condusef

