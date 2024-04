Ganadores de la Lotería Nacional revelan cuáles son sus números de la suerte

El número ganador del premio mayor del #SorteoMayor No. 3925, fue puesto a disposición para su venta en Yucatán y a través de medios electrónicos 🤩 🤞🏾



Si aún no has revisado si ganaste algún premio, descarga la lista completa aquí https://t.co/PtQEA9ZwZa#SiJuegasGanaMéxico pic.twitter.com/Z8dKcQrRT0