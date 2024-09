Quién es el actor Fernando Arango y por qué fue capturado en Colombia

Fernando Arango es un actor colombiano conocido por su trabajo en producciones populares como Escobar, El Patrón del Mal y La reina del Flow. Nació el 28 de marzo de 1972 en Manizales y su carrera en la actuación lo ha consolidado como una figura reconocida en el ámbito del entretenimiento en Colombia. Sin embargo, su vida persona l ha estado marcada por su reciente captura por la policía, lo que ha llamado la atención de los medios y del público. Se le acusa de haber agredido a su pareja, Juliana García, un hecho que ha generado controversia.

¿Por qué fue capturado Fernando Arango en Colombia?

Recientemente, Arango fue capturado en Colombia debido a acusaciones de violencia de género. La mujer que presuntamente fue agredida por él, Juliana García, presentó un testimonio detallado que describe las graves lesiones que sufrió.

De acuerdo con información del medio local El Nuevo Día, los hechos habrían sucedido en la madrugada del 5 de septiembre, luego que la pareja departiera con sus amigos y regresaran a su hogar. García asegura que el actor en la madrugada empezó a tener comportamientos extraños, incluso habría orinado en el armario de la habitación, por lo que la mujer expresó su inconformismo y Arango la habría golpeado brutalmente.

Según informes, la presunta víctima sufrió daños significativos en el rostro, la sien y la mandíbula, lo que evidenciaría la gravedad de la situación. “Cuando me desperté, vi que él estaba orinándose en el clóset; entonces le grite: oye, ¿qué te pasa?, cochino; él se volteó con esa brutalidad a golpearme. Yo no podía creer que él estaba haciendo eso, yo no podía asimilar, no tenía cómo defenderme, mis manos no alcanzaban la cara de él para aruñarlo, no era capaz”, contó la mujer, de acuerdo al programa La Red, del Canal Caracol.

La captura de Arango ocurrió en un contexto donde el sistema judicial colombiano ha estado intensificando sus esfuerzos para abordar la violencia de género. El hombre fue detenido y judicializado por el delito de violencia intrafamiliar tras la denuncia presentada por su pareja. Sin embargo, en la primera audiencia, ella no aceptó los cargos en su contra.

En este momento, las autoridades están realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer lo ocurrido. Además, la Fiscalía ha solicitado medidas de protección para garantizar la seguridad de García.

