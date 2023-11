Juegos que pueden ser conseguidos en steam de manera gratuita y para siempre

Steam es la tienda preferida de muchos para poder obtener y comprar cualquier juego en línea, la misma ha ofrecido variedad de videojuegos sin algún costo, lo interesante es que en algunas ocasiones estos títulos son por tiempo limitado y no pueden ser descargados más de una vez para la consola o PC que se esté usando.

En este caso la tienda ha dado a conocer tres títulos que pueden ser descargados sin costo alguno y lo mejor es que se mantendrán entre tu catálogo de juegos que tengas para tu consola o PC. Es importante mencionar que estos videojuegos se encontrarán de manera gratuita sin tiempo limitado, por lo que es una buena opción para este fin de semana.

Tres títulos gratuitos en Steam

Los tres juegos que se encuentran ahora mismo gratis para descargar en Steam son para PC, algunos de ellos tienen contenido descargable extra, mismo que podría tener un costo, pero el juego completo se encuentra gratis para cualquiera que desee jugar y tenerlos para siempre.

Monster Hide. En este título podrás jugar como un monstruo y prepárate para eliminar a todos los humanos que te encuentres. Este videojuego permite jugar en modo PvP o sobrevivir a oleadas de zombis con diferentes modos de juego. El juego tiene un DLC de cosméticos que podrían gustar a más de un jugador.

SOH One Shot Challenge. El juego no se encuentra completo, Song of Horror, solo tiene el principio del videojuego, pero trae modalidades para que se pueda disfrutar con amigos, como un modo competitivo que podría provocar una rejugabilidad.

The Jeffy Game. Es un videojuego en 2D de aventura, en el controlarás a Jeffy quien busca vencer a los frijoles verdes y recoger cajas de cereal, ciertamente un juego más infantil, pero que ofrece horas de diversión si no buscas algo muy elaborado y prefieres relajarte y jugar.

