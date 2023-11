El juego de PlayStation 5 que fue cancelado meses antes de ser lanzado

Cerca del cierre de año, Sony ha entregado a lo largo del año grandes juegos exclusivos para su consola PlayStation 5. Dos de sus mejores lanzamientos fueron Final Fantasy XVI y Marvel’s Spider-Man 2, candidatos para ser nominados a ‘Juego del Año 2023’, pero no todo ha sido éxito para la compañía, pues se ha anunciado la cancelación repentina de un juego que sería exclusivo para la PS5 .

Este videojuego había sido anunciado hace cinco meses y sería el sucesor espiritual de uno de los mejores juegos del 2017. El título Night in the Woods es un juego de aventura disponible y que se presentó en 2017, debido a su éxito fue que se creó una versión móvil en 2018; gracias a la base de fans que tuvo, fue que se ideó una secuela que sería llevada por The Glory Society.

The Glory Society es una casa desarrolladora fundada por creadores de Night in the Woods decidió crear un juego que continuará con el estilo que hizo único a su videojuego insignia, dando el anuncio de que la secuela estaría en producción y llevaría por nombre Revenant Hill, aunque hay posibilidades de no ver la famosa secuela.

Cancelan lanzamiento de Revenant Hill

The Glory Society había anunciado que Revenant Hill llegaría exclusivo para PlayStation 5, el juego tenía previsto su lanzamiento para el 2024. Sin embargo, los planes cambiaron y el título ha sido cancelado a pesar de que hace algunos meses se había dicho que llegaría el nuevo título.

Ahora lamentablemente Revenant Hill será cancelado, la productora anunció que esto se debe a que dos de sus miembros clave han enfermado de manera grave y tuvieron que alejarse del proyecto, lo que ha desencadenado que el proyecto no pueda continuar con su desarrollo.

Los juegos tardan un tiempo en crearse y normalmente requieren un buen equipo trabajando en conjunto. Hemos tenido suerte de tener uno de esos buenos equipos. Desafortunadamente, recientes problemas de salud graves han requerido que dos miembros clave se alejen del proyecto indefinidamente. -dice el comunicado oficial

