Conoce el tiempo que toma a los perros recién nacidos abrir los ojos

Si alguna vez has visto a los perros recién nacidos te darás cuenta de que sus ojos no están abiertos, pues estas peludas y muy tiernas criaturas efectivamente nacen con éstos completamente cerrados. Y no, no están dormidos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Los cachorros nacen con los ojos completamente cerrados, como si estuvieran dormidos. Esto se debe a que su sistema visual no está completamente desarrollado al nacer y necesita un tiempo para madurar. Además, los cachorros tienen una membrana protectora llamada tercer párpado, que cubre sus ojos y los protege de posibles infecciones o lesiones.

Por si fuera poco, estos cachorros no pueden ver ni oír nada durante los primeros días de vida. Pues se guían por el tacto y el olfato para encontrar a su madre. Por eso es muy importante que estén en un lugar cálido, seguro y tranquilo, donde puedan recibir el cuidado y la alimentación adecuados.

Lee también. ¿Cómo calmar a nuestro perro cuando está nervioso?

¿Cuándo empiezan a abrir sus ojos los cachorros recién nacidos?

Inclusive aún después de abrir sus ojos, su visión no está desarrollada. De acuerdo con Kalibo , perros suelen abrir sus párpados entre los 12 y 18 días de vida, pero su visión para ese entonces aún es borrosa y limitada. Aún con su iris y su tercer párpado sin estar completamente formados solo pueden distinguir formas, movimientos y contrastes de luz y oscuridad.

No es hasta que pasan 3 a 4 semanas, que el sistema visual de los perros llega a un punto óptimo, por lo que pueden percibir colores, profundidad y distancia. A partir de ese momento, los cachorros empiezan a explorar el mundo que les rodea con más curiosidad y confianza.

Lee también: Perro que muerde a criminal en Ecuador se hace viral

Aunque la vista es uno de los sentidos más importantes para los perros, no es el único y tampoco el principal, pues su afinado olfato les permite descubrir, interactuar y reconocer animales, personas y objetos. Además de un oído muy sensible, cuya captación auditiva tiene un espectro mayor al de los seres humanos.

En caso de que un perro no abra sus ojos después de los 18 a 20 días de nacido, es recomendado acudir con un profesional veterinario para una revisión exhaustiva y así descartar complicaciones adyacentes de salud. Con la supervisión adecuada, se determinará si existe algún factor que mantenga pegados los párpados del can o exista algo que impida la apertura natural del ojo.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado