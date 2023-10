Cómo saber cuándo se escribe ‘como’ o ‘cómo’, según la RAE

La palabra ‘como’ puede tener diferentes usos y significados en español, lo que a veces genera confusión a la hora de escribirla con o sin tilde.

Según la Real Academia Española (RAE), la forma ‘como’ puede funcionar como adverbio, conjunción o preposición, mientras que la forma ‘cómo’ solo puede ser un adverbio o una conjunción, siempre que lleve una entonación interrogativa o exclamativa.

Como, sin tilde

Para saber cuándo se escribe ‘como’ o ‘cómo’, hay que tener en cuenta el sentido y la función de la palabra en la oración. A continuación, se explican las principales reglas y ejemplos de cada caso.

Se escribe ‘como’ sin tilde cuando funciona como adverbio de modo, es decir, cuando indica la manera en que se realiza una acción. Por ejemplo:

- Me gusta el café como lo prepara mi abuela.

- No hables como si supieras todo.

- Hazlo como quieras, pero hazlo bien.

También se utiliza ‘como’ sin tilde cuando funciona como conjunción comparativa, es decir, cuando establece una relación de semejanza o diferencia entre dos elementos. Por ejemplo:

- Eres tan inteligente como tu hermana.

- No hay nadie como tú.

- Como no estudies, no aprobarás el examen.

Otro uso de la palabra ‘como’ sin tilde es cuando funciona como preposición, es decir, cuando introduce un complemento que expresa el papel o la función de algo o alguien. Por ejemplo:

- Lo contrataron como profesor de matemáticas.

- Como padre, me preocupo por tu futuro.

- Utiliza este frasco como florero.

Cómo, con tilde

Se escribe ‘cómo’ con tilde cuando funciona como adverbio interrogativo o exclamativo, es decir, cuando introduce una pregunta o una exclamación sobre la manera en que se realiza una acción. Por ejemplo:

- ¿Cómo te llamas?

- ¡Cómo me gusta este pastel!

- No sé cómo resolver este problema.

También cuando funciona como conjunción interrogativa o exclamativa, es decir, cuando introduce una oración subordinada que expresa una pregunta o una exclamación sobre el modo de algo. Por ejemplo:

- Dime cómo lo hiciste.

- ¡Cómo ha cambiado el pueblo!

- Quiero saber cómo te sientes.

