¡Aprovecha! Esta semana el cine costará solo 30 pesos; así aplica la promoción

Si no tienes un destino concreto para ir en Vacaciones de Verano 2024, entonces será mejor que aproveches una increíble promoción que tendrán Cinépolis y Cinemex , donde los boletos de cine estarán a solo 30 pesos.

Nunca había sido tan barato ir al cine, pues el precio de las entradas suele estar de 90 a 120 pesos en Cinépolis y Cinemex. Además, este agosto en salas de cine exhiben las películas más populares como Deadpool & Wolverine , entre otras.

¿Cómo aplica la promoción de cine en Cinépolis?

Del 5 al 28 de agosto los boletos de cine costarán a 29 pesos antes de las 3:00 de la tarde, y lo único que tendrás que hacer es ir a la taquilla y comprar tus boletos, sin embargo, otros formatos también estarán en descuento.

La promoción de Cinépolis no aplica en las siguientes películas:

Born Pink World Tour, Gundam Seed Freedom: La película



Reestrenos de Harry Potter ; La piedra filosofal, La cámara secreta y El prisionero de Azkaban



; La piedra filosofal, La cámara secreta y El prisionero de Azkaban Coraline 15vo aniversario



Seventeen Tour FOLLOW

En Cinépolis en los formatos VIP, IMAX, 4DX, Sala Junior, IMAX, Screen X, funciones 3D el costo de entrada estará solo en 69 pesos.

¿Cómo aplica la promoción de cine en Cinemex?

En las salas de Cinemex tendrán una promoción llamada Cinemex Manía, donde antes de las 15:00 horas los boletos costarán solo 28 pesos en todas las películas y estará vigente del 5 al 28 de agosto, sin embargo, la única película que no aplica en este formato es Seventeen Tour ‘Follow’ Again to Cinemas.

En las salas Imax, Market y Platino el costo será de 68 pesos. Este precio aplica en taquillas web o app de cualquier funció y estará limitado a 6 boletos por transacción. Aprovecha este increíble precio y arma plan con tus sobrinos o con tu novia.

¡Nos volvimos locos! 🤪

Ven a Cinemex antes de las 3pm y aprovecha todas las pelis a $28 pesos.

IMAX con Láser, Market y Platino a $68 pesos.

— Cinemex (@Cinemex) August 4, 2024

