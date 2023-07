¡Aterrador! Águila entra al patio de una casa y se lleva volando a un perro

Un águila entró al patio de una casa, atrapó a un perro y huyó volando con él. Mediante redes sociales se difundió el video en el que se observa cómo el águila baja por los aires a toda velocidad hacia el perro.

Cuando el perro se percató de que el águila la estaba cazando ya era demasiado tarde pues lo atrapó con sus dos patas y se lo llevó volando.

Ante ello, el perro comenzó a llorar pero el águila no lo soltó y hasta chocó con una caja de plástico. El cachorro no paraba de llorar y el ave no se detuvo, por lo que se desconoce a dónde se llevó el águila al pobre can.

¿Qué pasó con el perro?

El dueño del perro fue quien captó el momento del ataque y contó mediante su cuenta de Facebook que el perro de nombre Coco regresó a su hogar.

Sin embargo, resultó lesionado del vientre por lo que tuvieron que realizarle una cirugía.

El medio Global News entrevistó al dueño del perro y señaló que al principio creyó que su mascota no estaba herida y posteriormente la llevaron al hospital.

“Fue realmente aterrador (...) No sabíamos que era tan malo hasta que volvimos y miramos la cámara del timbre de mi puerta”, comentó el dueño de la perrita.

Ante dicha situación el dueño del perro tomó la decisión de ya no dejarlo salir.

Los hechos ocurrieron en Prince Rupert, British en Canadá.

Caso se vuele viral

Tras la difusión del video del águila volando con el perro muchos usuarios quedaron sorprendidos con el caso pues señalaron que el ave fue muy hábil al cazar y llevarse por los aires al perro.

Ataque de águilas

Hace algunos meses, una cámara de seguimiento del Parque Nacional de España registro el momento en el que un águila real atacó el nido de una cigüeña.

En la grabación se puede ver cómo una cigüeña blanca esta cuidando a sus polluelos recién nacidos cuando el águila se acerca.

