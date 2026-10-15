Liverpool deja a precio de regalo batería Tramontina roja de 45 piezas con molde de tarta, cacerolas y cubiertos

Si buscas equipar la cocina de una sola vez, esta batería Tramontina de 45 piezas en color rojo es la opción perfecta. El set está disponible en Liverpool con descuento y por menos de $2,000 pesos y se puede pagar hasta en 6 meses sin intereses. Esto es lo que cuesta y lo que incluye.

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¿Cuánto cuesta la batería Tramontina de 45 piezas en Liverpool y cuáles son las opciones de pago?

La batería de cocina Tramontina de 45 piezas tiene un precio inicial de $2,469 pesos, pero con la rebaja aplicada por Liverpool ahora puede conseguirse a $1,979 pesos, un ahorro de $490 pesos. Además, la tienda ofrece diferentes formas de pago.

Con tarjetas Liverpool:

3 MSI de $659.67

6 MSI de $329.83

Pago único de $1,979

Con otras tarjetas, Visa y MasterCard:

3 MSI de $659.67

Pago único de $1,979

El envío es gratuito a todo el país, a domicilio o con retiro en tienda mediante Click & Collect.

La batería Tramontina roja de 45 piezas pasó de $2,469 a $1,979 pesos en Liverpool. (Liverpool)

¿Qué incluye esta batería de cocina Tramontina a la venta en Liverpool y qué características tiene?

De acuerdo con la descripción del producto en Liverpool, el set Tramontina reúne:

Cacerolas de 20 y 18 cm

de 20 y 18 cm Ollas de 18 y 16 cm

de 18 y 16 cm Sartenes de 18 y 13 cm

de 18 y 13 cm Hervidor de 12 cm

de 12 cm Molde para tarta de 22 cm

de 22 cm Tapas de vidrio templado

templado Utensilios de nylon

Cuchillos de acero inoxidable

de acero inoxidable Cubiertos de mesa: cucharas, tenedores, cuchillos y cucharas de té para 6 personas

Las piezas de cocción son de aluminio con revestimiento antiadherente Starflon Max, que según Tramontina permite una cocción rápida y uniforme sin que los alimentos se peguen. Los mangos y las asas son de baquelita antitérmica, y las asas de las tapas, de nylon, para que no se calienten. Las tapas tienen salida de vapor integrada, y los utensilios de nylon resisten temperaturas de hasta 180 °C.

Los cuchillos son de acero inoxidable con tratamiento térmico, que según la descripción del producto en Liverpool da más durabilidad al filo, y los cubiertos, de acero inoxidable con mangos de polipropileno.

La ficha describe el molde de 22 cm como ideal para tartas, quiches o pays, y la sartén de 13 cm, con capacidad de 400 ml, para preparar huevos.

Antes de comprarla, conviene tener presente que la ficha indica que el set no es apto para horno, aunque sí para lavavajillas. El producto tiene una garantía del fabricante de 30 días.

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