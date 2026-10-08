Cocinar sopas espesas que requieren calor uniforme en toda la base, preparar salsas delicadas que exigen distribución precisa de temperatura o hervir pastas abundantes para toda la familia durante los fines de semana implica contar con ollas y sartenes de acero inoxidable con tecnología de fondo específico que amplifique la conductividad térmica durante la cocción cotidiana. La batería Tramontina Allegra de 4 piezas responde a este perfil de compra dentro del Store México de la marca, con cuerpo de acero inoxidable premium, fondo triple característico diferencial de la línea Allegra y tapas de vidrio que facilitan el monitoreo visual durante la preparación familiar.

Esta batería se cotiza actualmente en $1,903 pesos frente al precio original de catálogo de $2,379 pesos, con un ahorro directo de $475 pesos menos que su valor tradicional dentro del catálogo oficial del fabricante brasileño. La tienda muestra la posibilidad de pagarla en hasta 12 meses sin intereses con pagos de $158.60 pesos cada uno.

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Características principales de la batería Tramontina Allegra 4 piezas

La característica más destacada de esta batería es la combinación del acero inoxidable premium con fondo triple y las tapas de vidrio. El fondo triple representa una característica editorial premium diferencial que amplifica la conductividad térmica uniforme durante la cocción y reduce considerablemente los puntos calientes.

Batería de cocina Allegra en tienda Tramontina México (Tramontina)

La línea Allegra figura consistentemente entre las baterías más vendidas del catálogo Tramontina según los rankings publicados por Liverpool y otros retailers mexicanos durante los meses recientes, condición que respalda la popularidad del formato familiar de la marca brasileña con más de un siglo de trayectoria internacional desde 1911. Las tapas de vidrio incluidas en el juego facilitan el monitoreo visual durante la cocción sin necesidad de retirar las tapas constantemente que preserva el calor y la humedad durante la preparación familiar cotidiana.

Entre sus características destacan:

Marca Tramontina línea Allegra

línea Total 4 piezas completas

completas Material acero inoxidable premium

premium Fondo triple característica diferencial línea Allegra

característica diferencial línea Allegra Tapa de vidrio para monitoreo visual

para monitoreo visual Dimensiones 27.80 × 55.80 × 21.40 cm

Peso 5.24 kg del empaque

del empaque Compra directa con tienda oficial fabricante

Envío gratis desde pedidos de $499 pesos

Garantía oficial Tramontina México

La batería cuenta con garantía oficial Tramontina México cubriendo defectos de fabricación en las ollas y sartenes de acero inoxidable, fondo triple, tapas de vidrio y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante brasileño para esta línea específica. La compra se realiza directamente a través de Tramontina Store México (tramontina.com.mx), tienda oficial del fabricante que ofrece envío gratis en pedidos desde $499 pesos. Es importante seguir las instrucciones del manual de uso incluido para preservar la vigencia de la garantía comercial durante los años de vida útil del juego completo. Además la tienda oficial ofrece adicionalmente un cupón de bienvenida con 10 por ciento de descuento adicional para nuevos usuarios registrados mediante el código TRAMONTINAMX aplicable durante la primera compra en el sitio oficial del fabricante brasileño.

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